Un Québec résilient aurait eu besoin de plus d'aide au logement, selon le FRAPRU

QUÉBEC, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - « Le gouvernement n'a pas compris l'urgence d'agir », telle est la réaction du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) au troisième budget présenté hier par le ministre des Finances, Éric Girard. Selon la porte-parole du regroupement pour le droit au logement, Véronique Laflamme, « pour améliorer la résilience du Québec comme il le prétend, le budget aurait dû prévoir des investissements beaucoup plus ambitieux pour le logement social et annoncer un plan sur plusieurs années ». Le regroupement est d'autant plus déçu que près de la moitié des investissements annoncés proviennent de fonds fédéraux.

500 nouvelles unités pour tout le Québec

Alors que la pénurie de logements s'étend dans plusieurs municipalités et que les loyers montent en flèche, le FRAPRU se réjouit que le gouvernement ait prévu le financement de nouvelles unités, comme lui demandaient non seulement les organismes communautaires, mais aussi de nombreuses municipalités. Cependant, les 500 unités budgétées sont très largement insuffisantes pour répondre rapidement aux besoins urgents des 244 120 ménages locataires qui avaient des besoins impérieux de logement lors du dernier recensement, c'est-à-dire avant la pandémie et la pénurie des dernières années. Pour les regroupements communautaires en habitation, le seuil minimal était de 5000 nouvelles unités pour la prochaine année. La Ville de Montréal, à elle seule, demandait 1500 unités pour pouvoir atteindre son objectif de 6000 logements sociaux durant le présent mandat de l'administration Plante, alors que celle de Québec en réclamait 500 par année pour les 5 prochaines années. Pour sa part, le FRAPRU demandait au gouvernement de lancer sans plus attendre un grand chantier de 50 000 logements sociaux en 5 ans.

Selon l'organisme, le manque d'ambition du gouvernement Legault est d'autant plus inexplicable que le Québec disposait d'un montant rétroactif de plus de 132,6 millions $ reçu d'Ottawa, en vertu de la nouvelle Entente Québec-Canada sur le logement.

Les milliers de logements promis mais pas livrés : un dossier qui n'est toujours pas réglé

Le FRAPRU se réjouit que le budget prévoie enfin les sommes manquantes pour compléter le financement de logements sociaux qui avaient déjà été annoncés avant l'arrivée du gouvernement Legault, il constate cependant que seulement 5000 des 11 000 logements sociaux promis seront finalement réalisés. Il espère que les 250 M $ prévus à cette fin suffiront malgré la hausse marquée des coûts de construction.

Pour une relance juste : des besoins qui ne peuvent plus attendre

Le FRAPRU s'indigne que les conséquences dévastatrices du mal-logement et du manque de logements abordables mises en lumière durant la pandémie, ne soient pas plus prises en compte dans le cadre de la relance. « 500 unités, ça ne permettra pas de répondre aux besoins variés et urgents exprimés partout au Québec, comme ceux des personnes en situation d'itinérance, des femmes victimes de violence conjugale, des Autochtones vivant en milieu urbain, des personnes aînées, de celles en situation de handicap, des familles vivant dans des logements surpeuplés. Toutes ces personnes sont encore abandonnées et condamnées à attendre des mois pour accéder à un logement décent », déplore Véronique Laflamme.

Des HLM qui demeureront barricadés

Les sommes additionnelles prévues au Plan québécois des infrastructures sont légèrement supérieures (10 M $) à celles de l'an dernier, mais largement insuffisantes pour rénover adéquatement les logements HLM en état de vétusté, dont les 350 qui sont toujours barricadés à Montréal, s'inquiète enfin le FRAPRU. Pourtant, en vertu de l'Entente Québec-Canada sur le logement, Québec pouvait compter cette année sur 85 M $ de plus du fédéral pour ces travaux de rénovation.

Enfin, le FRAPRU reçoit positivement l'annonce d'une bonification soutien aux municipalités offrant des services d'aide d'urgence aux ménages qui se retrouvent sans logis et l'octroi de 200 suppléments au loyer d'urgence, dans un contexte de pénurie, pour aider les locataires sans logis à trouver un logement et signer un bail. Il a d'ailleurs récemment émis des recommandations au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation afin que le programme québécois soit amélioré.

