Un quart de siècle pour la Maison des greffés Lina Cyr - Une célébration attendant plus 170 personnes au cabaret du Lion d'or

MONTRÉAL, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Nous avons le plaisir de partager avec vous cette aventure qui englobe 25 ans de persévérance, d'effort et de soutien. « Au-delà des idées, il y a les gens ! », avait exprimé madame Lina Cyr. Le 26 septembre 2019, 18 h se déroulera la célébration de la Maison des greffés Lina Cyr, pour souligner son histoire et celle de la fondatrice Lina Cyr, au cabaret du Lion d'Or. Depuis sa fondation, la Maison a accueilli plus de 28 000 patients.

Son histoire -- Au cours des séjours passés à l'hôpital, Madame Cyr avait côtoyé plusieurs patients des régions éloignées qui devaient, même avant d'être greffés, étaient tenues de demeurer à proximité des centres hospitaliers, à Montréal, soit parfois loin de leur famille et de leur maison. Néanmoins, elle avait réalisé combien il était important de pouvoir compter sur l'affection des siens pour retrouver la santé. C'est pourquoi qu'en 1987, elle eut l'idée de bâtir la Maison à Montréal. Depuis 1994, la maison reste à jamais fidèle à son histoire et sa mission, pour que chacun des résidents soit la chance de vivre une deuxième fois. Depuis ses débuts, elle a su miser sur ses services spécialisés. D'ailleurs, depuis l'an 2000, sa fille, Micheline Cyr Asselin, directrice générale, bâtit cet héritage et amène l'entreprise encore plus loin.

Pour son 25e anniversaire, la Maison des greffés Lina Cyr vous promet une soirée festive et remplie d'émotion, et un décor burlesque au cabaret du lion d'or.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à visiter notre site internet : https://www.maisondesgreffes.com/

À propos de la maison des greffés Lina Cyr -- La Maison des greffés Lina Cyr héberge des patients de tous âges dont la seule possibilité de guérison est une greffe, habitant les régions éloignées de Montréal. Le but étant de les rapprocher des grands centres hospitaliers spécialisés montréalais. Les fonds amassés par les différentes activités de financement, en plus des subventions, nous permettent d'assurer une qualité de vie pour nos résidents. Par exemple, nous avons pu instaurer aux fils des années, une terrasse sur le toit, une salle de bain thérapeutique, une bibliothèque, une salle d'exercice adapté à leurs besoins. C'est d'ailleurs, 28 000 patients qui ont pu bénéficier des services de la Maison, depuis l'ouverture.

