Des résidents de l'île Grand Manan bénéficieront d'une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 19 mars 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de la connexion à Internet. Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens des quatre coins du pays ont besoin d'un accès fiable à Internet haute vitesse puisque nous sommes nombreux à travailler, à apprendre et à demeurer en contact avec nos amis et nos familles depuis notre foyer. À l'heure actuelle, trop de Canadiens vivant dans des collectivités rurales et éloignées n'ont pas accès à Internet haute vitesse. Le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates, par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), afin de répondre aux besoins des Canadiens en matière d'Internet haute vitesse.

Aujourd'hui, la secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, Gudie Hutchings, a annoncé, au nom de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, l'octroi d'un financement de plus de 686 000 $ pour offrir des services Internet haute vitesse aux résidents de l'île Grand Manan, au Nouveau-Brunswick. Ce projet, qui fait également l'objet d'un investissement de près de 85 000 $ de la part de Proximity Fiber, permettra de brancher 346 ménages mal desservis à Internet haute vitesse.

Le FLBU, qui est assorti d'une enveloppe de 1,75 milliard de dollars, a été lancé le 9 novembre 2020. Les projets financés dans le cadre du FLBU, ainsi que par d'autres investissements publics et privés, aideront à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et à atteindre, d'ici 2030, l'objectif national de connectivité établi à 100 %.

Pour faciliter la présentation des demandes de projets comme celui-ci, le FLBU offre des services d'orientation à tous les demandeurs, et en particulier aux demandeurs de plus petite taille, pour les aider à établir des partenariats, à repérer les sources potentielles de financement et à naviguer à travers le processus de demande.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà réalisés par le gouvernement du Canada pour brancher les Néo-Brunswickois des collectivités rurales et éloignées. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a alloué plus de 41 millions de dollars à des projets de large bande qui permettront de brancher plus de 85 000 foyers et entreprises aux services Internet haute vitesse dont ils ont besoin.

Citations

« Internet haute vitesse est essentiel à la prospérité des personnes résidant et travaillant dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra d'offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à 346 ménages de l'île Grand Manan. Il contribuera à créer des emplois, à améliorer l'accès aux soins de santé et à l'apprentissage en ligne, et à maintenir le contact entre les gens et leurs proches. Notre gouvernement continuera de collaborer avec tous les partenaires, c'est-à-dire les municipalités, les communautés autochtones, les organismes locaux et les fournisseurs de services, afin de répondre aux besoins des Néo-Brunswickois en matière d'Internet haute vitesse. Félicitations à l'entreprise Proximity Fiber ainsi qu'à l'île Grand Manan pour cette réalisation d'envergure. »

- La secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, Gudie Hutchings

« Crave Technologies Ltd., qui fait affaire sous le nom de Proximity Fiber, est déterminée à fournir des services Internet de calibres mondiaux à sa communauté de Grand Manan. Depuis 2018, Crave Technologies Ltd. a investi dans sa communauté, grâce à un financement privé, offrant une connectivité à fibre optique à 600 foyers et les accueillant ainsi à l'ère numérique du XXIe siècle. Le financement accordé au titre du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle nous permettra d'étendre notre réseau à fibre optique à 346 foyers de plus. Nous sommes enthousiastes à l'idée de faire profiter encore plus de résidents de l'île Grand Manan des infrastructures que nous avons construites. »

- La directrice financière de Crave Technologies Ltd., Rebecca Small

Les faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) représente un investissement de 1,75 milliard de dollars visant à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse. La période de réception des demandes au titre du FLBU s'est terminée à 15 h (heure de l'Est), le 15 mars 2021.

Le FLBU fait partie d'une série d'investissements fédéraux visant à améliorer Internet haute vitesse. S'inscrivent aussi dans cette série le programme Brancher pour innover, qui devrait permettre de brancher près de 400 000 ménages d'ici 2023, et l'initiative de 2 milliards de dollars en matière de large bande récemment annoncée par la Banque de l'infrastructure du Canada .

