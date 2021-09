Un projet de relance économique et culturelle unique : Lac-Mégantic facilitera l'accès à la propriété des artisans

LAC-MÉGANTIC, QC, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Grâce au lancement du nouveau programme d'attraction mené par l'organisme Quartier artisan, la Ville de Lac-Mégantic sera le théâtre de la création d'un projet unique favorisant l'accès à la propriété d'artisans qui viendront y résider et y faire croître leur entreprise. Une initiative qui stimulera à la fois la vitalité économique, culturelle, sociale et touristique de la région de Mégantic et des Cantons-de-l'Est.

Ce réel quartier d'artisans prendra vie au cœur d'un lieu symbolique, soit l'ancien quartier ouvrier de Lac-Mégantic, le secteur Fatima. En pleine revitalisation, celui-ci s'inscrit dans la vision des instigateurs d'en faire la prochaine capitale du fait-main au Québec. « C'est ce que nous faisons depuis plusieurs années chez Quartier artisan : outiller les artisans entrepreneurs pour devenir des piliers de l'économie québécoise et maximiser leur impact social et culturel. Nous sommes ravis que la Ville de Lac-Mégantic et la société immobilière solidaire Vivacité nous soutiennent dans ce projet d'envergure pour la région », se réjouit Charles Rodrigue, président de Quartier artisan.

La plus-value sera partagée pour assurer l'abordabilité à long terme des propriétés.

Un investissement de près de 850 000$ sur 5 ans pour Lac-Mégantic

Ainsi, le soutien financier aux artisans se traduira en une aide sous forme de prêt servant comme mise de fonds pour l'achat d'une propriété à Lac-Mégantic dans le quartier désigné, et pour sa rénovation. À la revente, les mises de fonds seront récupérées et la plus-value sera partagée pour assurer l'abordabilité à long terme des propriétés.

« Pour nous, la relance économique de Lac-Mégantic se doit d'être créative et distinctive. Nous sommes fiers de soutenir l'attraction d'artisans entrepreneurs dans notre belle ville puisqu'ils contribueront au dynamisme commercial, social, culturel et touristique. Les défis d'accès à la propriété sont plus que jamais d'actualité et ce premier quartier d'artisans se veut un projet inspirant de développement entrepreneurial innovant et structurant pour toute une région. Nous savons que la communauté locale et régionale bénéficie de la couleur que les artisans amènent à un milieu de vie, qu'ils transmettent leur savoir, leur passion et leur énergie! » lance la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin.

Des partenaires solidaires

Le quartier des artisans de Lac-Mégantic est également rendu possible par Vivacité, société immobilière solidaire, qui développe des modèles de propriétés à capital partagé afin de favoriser un accès pérenne à l'habitation. « Il était totalement naturel pour nous de s'associer à Quartier artisan et à Lac-Mégantic pour aider la concrétisation de cette vision si porteuse pour les artisans et toute la collectivité. Les défis d'accès à la propriété touchent un grand nombre de personnes et notre modèle encore inédit au Québec permet le développement responsable des villes », explique Louise Hodder, présidente de Vivacité.

Mentionnons aussi l'importante contribution financière de Desjardins qui soutient le projet et rend possible l'aménagement de Quartier artisan dans son nouveau quartier général via le Fonds du Grand Mouvement. « Le Fonds du Grand Mouvement est fier d'être partenaire de Quartier artisan et de Vivacité, deux organismes impliqués dans la relance socioéconomique de notre région. Les contributions de Desjardins totalisant 675 000 $ permettent la réalisation de cet important projet. C'est notre manière de contribuer aux mieux-être des artisans entrepreneurs et de la communauté de Lac-Mégantic », maintient Marc L'Écuyer, président de la Caisse Lac-Mégantic - Le Granit.

À propos de Quartier artisan

OBNL au rayonnement provincial, Quartier artisan évolue au service de deux missions complémentaires. D'une part, contribuer à la dynamisation de la région de Mégantic et de sa ville centrale, Lac-Mégantic, par le développement et l'animation des artisans entrepreneurs du secteur du fait-main et des petites entreprises de production. Également, rassembler les artisans entrepreneurs québécois et accompagner leur développement professionnel, de manière à maximiser leur impact économique, social et culturel. Le partage entre pairs, par des activités d'accompagnement, de formation, de mentorat et de réseautage, est au cœur de son approche.

