Un projet de recherche pour mieux outiller le Québec en matière de prévention des sinistres

QUÉBEC, le 14 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ministre de la Sécurité publique suppléante, Mme Andrée Laforest, a confié à l'Université de Montréal le mandat de mener un projet de recherche pour soutenir les municipalités dans la documentation des circonstances et des conséquences des inondations historiques de 2017 et de 2019.

L'investissement total du ministère de la Sécurité publique s'élève à 240 000 $ sur trois ans. La recherche, intitulée Territoires, retours d'expérience et inondations en 2017 et en 2019, permettra de recenser, ailleurs dans le monde, les meilleures pratiques en ce qui a trait au rétablissement et à la reconstruction en zone inondable. Ce projet vise également à présenter des pistes de solutions adaptées aux réalités du Québec.

Le gouvernement du Québec considère essentiel de contribuer à l'avancement des connaissances sur la gestion des risques liés aux inondations afin d'assurer un aménagement et un développement durables du territoire, tout en tenant compte des risques présents ou potentiels.

Citation :

« En investissant dans ces activités de recherche et de développement, votre gouvernement démontre une fois de plus son désir que le Québec soit adéquatement outillé en matière de prévention des sinistres. Ce partenariat profitera non seulement aux municipalités touchées par les précédentes inondations, mais aussi à l'ensemble des Québécois, en renforçant notre résilience à de tels sinistres. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ministre de la Sécurité publique suppléante

Fait saillant :

Ce projet s'inscrit en continuité de la recherche réalisée de 2017 à 2019 par l'Université de Montréal s'intitulant Territoires, de la vulnérabilité à la résilience : retours d'expérience pour l'atténuation des risques reliés aux inondations.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://www.facebook.com/securitepublique/

https://twitter.com/secpubliqueqc

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ministre de la Sécurité publique suppléante, 418 691-2050; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274