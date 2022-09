Un projet de fondation pour le développement du secteur Est du Mont-Sainte-Anne voit le jour!

SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES, QC, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - M. Michel Gendreau, président exécutif du conseil d'administration de Garaga, s'associe à un ambitieux projet de fondation visant à appuyer financièrement la prise en charge et le développement du secteur Est du Mont-Sainte-Anne. Par la mise sur pied de cette fondation, l'OBNL Centre plein air Mont-Sainte-Anne vise à recueillir 5 M$ en dons privés. Au total, des investissements de 15 M$ pourraient être réalisés avec ce soutien et celui des divers programmes gouvernementaux existants.

Deux autres personnalités d'affaires de la région, M. Yvon Charest, président retraité de IA Groupe Financier, et M. André Couture, actionnaire émérite chez Sanimax, s'engagent à investir dans la future fondation, à l'instar d'autres donateurs de la communauté.

« Je suis emballé par la perspective de m'impliquer au sein de notre communauté. Le récent projet des chutes Jean-Larose montre bien le dynamisme des organismes bénévoles de la Côte-de-Beaupré. Mais encore faut-il savoir les appuyer financièrement, afin de pouvoir procurer l'effet de levier stratégique donnant accès au financement public », mentionne M. Gendreau.

En effet, les fonds recueillis permettraient de compléter les programmes de subvention pour les activités de plein air, qui nécessitent toujours une source de financement initiale. La mise sur pied de la fondation est conditionnelle à ce que le territoire du secteur Est soit exploité par l'OBNL Centre plein air Mont-Sainte-Anne.

Arbitrage toujours en cours

Rappelons qu'un arbitrage pour trancher le litige entre la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) et Station Mont-Sainte-Anne inc. (Station MSA), concernant l'exploitation du pourtour du Mont-Sainte-Anne, qu'on appelle « secteur Est », est toujours en cours. Une décision devrait être rendue sous peu.

« Je souhaite que le gouvernement saisisse cette opportunité et puisse redonner à la communauté la gestion de ce territoire. Notre fondation sera alors présente afin d'appuyer financièrement les diverses initiatives permettant de mettre en valeur ce magnifique territoire, et ce, dans l'intérêt de tous », conclut Monsieur Gendreau.

Fondation Jean-Larose

La future fondation se nommerait Fondation Jean-Larose, en référence au bâtisseur du même nom qui s'est établi au début des années 1700 dans le secteur de Saint-Ferréol-les-Neiges. Les gens d'affaires de la région sont invités à appuyer concrètement les visées du Centre plein air Mont-Sainte-Anne : investir dans les infrastructures et les opérations du secteur Est, assurer l'accessibilité au territoire et à la pratique des activités de plein air, puis développer le secteur Est en symbiose avec l'ADN communautaire déjà très présent.

À propos de Centre plein air Mont-Sainte-Anne

Centre plein air Mont-Sainte-Anne est un organisme à but non lucratif composé de divers représentants de la communauté, dont la création fait suite à l'annonce du gouvernement du Québec de son intention de reprendre la propriété des terrains du pourtour du Mont-Sainte-Anne et de s'associer avec les intervenants locaux pour en assurer le développement et l'exploitation selon les attentes de la population.

Appuyé par plus de 800 membres, le Centre plein air Mont-Sainte-Anne s'est donné pour mission de développer et d'exploiter les activités de plein air sur ce territoire avec une vision 4 saisons impliquant tous les acteurs de la communauté, dont la station de ski alpin. Cette vision s'appuie également sur une approche de développement dynamique et respectueuse de ce milieu naturel.

