GÖTEBORG, Suède, 27 mars 2025 /CNW/ - Alors que certains font la course à la Lune, le programme spatial des îles Féroé franchit une nouvelle étape dans l'exploration de l'espace, sans jamais quitter la Terre. SKF, l'un des plus grands fabricants de roulements, et Minesto, développeur d'énergie océanique, lancent un programme spatial destiné à exploiter l'énergie de la Lune en tirant parti de la puissance des marées. Ce programme spatial vise à utiliser les ressources dont nous disposons déjà sur Terre.

SKF

« Imaginez un avenir alimenté par les marées de la Lune. Ce projet unique ose rêver grand et explore le potentiel de l'énergie marémotrice renouvelable. Chez SKF, nous sommes fiers de participer à ce projet terre-à-terre qui correspond à nos valeurs et à notre ambition de créer un monde plus durable », a déclaré Annika Ölme, directrice technique et vice-présidente senior, Développement technologique, SKF.

Au cours de l'année écoulée, SKF et Minesto ont été les pionniers de l'énergie marémotrice grâce à l'utilisation de cerfs-volants marémoteurs dans la mer Atlantique, au large des îles Féroé. Leur mission est d'exploiter la puissance de la Lune pour obtenir une énergie prévisible et renouvelable. Suite à son lancement réussi dans l'océan, le cerf-volant marémoteur appelé LUNA vole sous l'eau, et récolte de manière invisible et silencieuse l'énergie de la Lune, quelles que soient les conditions météorologiques. Aujourd'hui, seuls quelques pays bénéficiant de conditions favorables aux courants de marée commencent à utiliser tout le potentiel de l'énergie produite par la Lune, la source d'énergie renouvelable la plus prévisible au monde.

« En tant que société de développement technologique, travailler avec une entreprise industrielle mondiale telle que SKF est à la fois une expérience d'apprentissage et une source d'inspiration, a confié Martin Edlund, chef de la direction de Minesto. Nous estimons que 3 000 autres "îles Féroé" sont susceptibles de participer à notre programme spatial. Si elles se joignent toutes à nous, l'énergie lunaire pourrait remplacer toutes les capacités de production d'électricité à partir du charbon actuellement en cours de développement dans le monde. »

L'installation d'énergie marémotrice, une base d'énergie lunaire, donnera le coup d'envoi du programme spatial des îles Féroé, fermement ancré sur Terre. Le cerf-volant Luna a une puissance nominale de 1,2 MW, ce qui est suffisant pour alimenter 200 villas en électricité pendant un an. Le prochain objectif est de mettre en place une nouvelle installation d'énergie marémotrice de 200 MW. Celle-ci pourrait répondre à 40 % des besoins en électricité prévus pour 2030, en fournissant de l'électricité verte aux 50 000 habitants et aux 70 000 moutons de cette petite île isolée. L'exploitation de la puissance des marées est le fruit d'une collaboration avec la compagnie d'électricité Sev.

« Notre objectif est d'atteindre une production d'électricité 100 % renouvelable d'ici 2030, et nous pensons que l'énergie marémotrice peut s'avérer un élément essentiel de ce parcours », a expliqué Hákun Djurhuus, chef de la direction de Sev, la compagnie d'électricité des Îles Féroé.

SKF a été sollicitée pour concevoir les systèmes de roulements et d'étanchéité des gouvernails et des élévateurs des cerfs-volants. Le logiciel SKF calcule, par exemple, la durée de vie des roulements et estime les émissions de CO2, ce qui permet de comparer différentes solutions non seulement d'un point de vue technique mais aussi du point de vue de la durabilité.

« La collaboration entre les industries est essentielle pour progresser. Avec Minesto, nous démontrons comment la technologie et l'innovation peuvent favoriser la transition vers les énergies renouvelables », a commenté Annika Ölme, directrice technique et vice-présidente senior, Développement technologique, SKF.

En présentant ce projet comme un programme spatial (qui ne quitte pas la Terre), les partenaires veulent souligner l'importance de trouver des moyens d'exploiter l'énergie de la Lune pour produire de l'énergie renouvelable grâce aux forces marémotrices, dans le contexte d'une nouvelle course à l'espace où beaucoup discutent du potentiel d'extraction des ressources de l'espace et d'autres planètes.

L'énergie marémotrice et l'énergie marine en bref:

Selon l'Agence internationale de l'énergie, 80 % de l'électricité mondiale provient actuellement de combustibles fossiles.

D'ici 2050, l'énergie des océans pourrait représenter une part considérable de l'ensemble des sources d'énergie. L'énergie marine est locale, renouvelable et les marées sont prévisibles, ce qui en fait le partenaire idéal des énergies renouvelables plus établies comme l'éolien et le solaire.

Ocean Energy Europe estime que l'énergie marine peut fournir 10 % de l'électricité européenne et créer 400 000 emplois qualifiés d'ici 2050.

Avis d'exonération de responsabilité

La mission de l'entreprise énergétique SEV des Îles Féroé, qui consiste à atteindre 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2030, n'est pas représentative de toutes les répercussions du produit présenté sur la chaîne d'approvisionnement.

Calculs effectués sur la base d'un exemple de villa ayant une consommation d'énergie de 17 000 kWh/an. Pour obtenir des données de consommation moyenne, veuillez vous référer à des sources spécifiques à chaque pays, telles que Vattenfall.

