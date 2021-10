Stimuler les opportunités pour les entrepreneurs noirs - un élément central de la relance du Canada

TORONTO, le 21 oct. 2021 /CNW/ - Un programme de formation offrant des compétences, un réseau et un mentorat à plus de 400 entrepreneurs noirs à travers le Canada a été lancé aujourd'hui par la Black Business and Professional Association (BBPA) en collaboration avec le Centre des Compétences Futures (FSC) et l'Institut de la diversité. (DI).

Le programme BACEL (programme de formation de Leadership en entreprenariat pour les communautés noires d'Afrique et des Caraïbes), le premier du genre, combine les cours d'instruction existants de la BBPA, qui ont fait leurs preuves, avec un accompagnement important en matière d'affaires et de compétences de vie sur un programme de 20 mois. Le FSC a investi 1,5 million de dollars dans ce programme innovant.

Une fois la première cohorte terminée, BACEL se soumettra à une évaluation rigoureuse afin de démontrer les avantages économiques d'une formation aux compétences entrepreneuriales adaptée à la culture et tenant compte des traumatismes, dispensée aux propriétaires d'entreprises issus des communautés noires.

Des cours de commerce innovants et non traditionnels répondront aux besoins uniques des entrepreneurs noirs grâce à des stratégies axées sur les solutions qui s'attaquent aux obstacles systémiques. BACEL affirme que le soutien et l'autonomisation des entrepreneurs noirs constituent une voie économique viable qui accroîtra la stabilité économique de la communauté noire. BACEL reconnaît la grande diversité existant au sein de la communauté noire canadienne et soutiendra les marginalités intersectionnelles suivantes :

Les femmes et les personnes de genre divers.

Les Canadiens noirs à faible revenu

Communautés noires minoritaires de langue officielle (CMLO).

Les personnes noires souffrant d'un handicap.

Personnes noires s'identifiant comme 2SLGBTQ+

"Les entrepreneurs noirs, en particulier les jeunes noirs, ont besoin du BACEL pour acquérir de précieuses compétences commerciales et de vie", a déclaré Nadine Spencer, présidente du BBPA. "La pandémie a eu un impact économique disproportionné sur les Canadiens noirs. Les populations minoritaires et les nouveaux arrivants ont toujours été confrontés à des obstacles structurels pour démarrer une petite entreprise, poursuivre un travail indépendant ou trouver un emploi ; la pandémie n'a fait qu'aggraver cette réalité."

"BACEL répond aux besoins très réels et aux obstacles systémiques auxquels sont confrontés les individus de la communauté noire", a déclaré Pedro Barata, directeur exécutif du Centre de compétences future. "La croissance du pipeline d'entrepreneurs soutiendra le développement des compétences, la formation et l'apprentissage qui seront nécessaires pour que les gens ne soient pas exclus de la reprise économique et puissent contribuer à notre prospérité partagée à l'avenir."

"Notre recherche continue de mettre en évidence les défis du racisme anti-Noir et les barrières du système", a déclaré Wendy Cukier, directrice académique de l'Institut de la diversité et chercheuse à l'Institut.

Dirigé par le Centre des compétences futures. "Les femmes noires chefs d'entreprise sont doublement désavantagées, car elles sont également confrontées à des obstacles en tant que femmes. Ce programme de développement des compétences innovant, adapté à la culture et tenant compte des traumatismes, permettra non seulement d'éliminer les obstacles à l'avancement de centaines de propriétaires d'entreprises noires et d'autres groupes racialisés, mais aussi de créer des centaines d'emplois supplémentaires et de renforcer les communautés."

Leadership en matière d'entrepreneuriat en Afrique et dans les Caraïbes communautés noires programme de formation (BACEL) est financé par le Centre des Compétences futures du gouvernement du Canada.

BACEL FAQs

Qui peut participer au programme de formation BACEL ?

Ce programme de formation est ouvert à tous les entrepreneurs noirs, quels que soient leur origine, leur profil démographique, leur sexe et leurs capacités.

Y a-t-il un âge requis ?

BACEL est ouvert aux entrepreneurs noirs âgés de 18 ans ou plus ; toutefois, certains programmes sont ouverts à des participants plus jeunes.

Existe-t-il des exigences commerciales ?

Il n'y a pas d'exigences commerciales, si ce n'est le désir d'acquérir des connaissances et une formation supplémentaires.

Comment le programme sera-t-il structuré ?

Chaque participant doit suivre le cours de base du BACEL avant d'entrer dans une filière spécialisée (par exemple : arts, technologie, industrie des services).

Le programme BACEL est-il ouvert à d'autres groupes marginalisés ?

Ce programme est destiné aux entrepreneurs qui s'identifient comme noirs, africains, afro-canadiens ou afro-caribéens.

S'agit-il uniquement de cours ou y aura-t-il des possibilités d'application des compétences ?

Le programme BACEL comprendra des cours, un mentorat, des conseils et des aides. Au cours des 20 mois, les participants auront peut-être l'occasion d'utiliser leurs compétences dans le cadre de stages ou de bénévolat.

Comment les personnes souffrant d'un handicap seront-elles soutenues ?

Pour commencer, BACEL sera proposé sous la forme d'un cours de formation en ligne, de sorte que le besoin de soutien pour les personnes à mobilité réduite sera minimal. Si nous passons à un modèle d'enseignement combiné en ligne et en classe, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir la mise en place d'aides pour les personnes à mobilité réduite.

Les participants recevront-ils des certifications dans le cadre du programme ?

Un certificat de fin d'études sera remis à tous les participants qui auront terminé le programme.

Quel est le coût de la participation à BACEL ?

La participation aux programmes de formation de BACEL est gratuite.

Pourquoi la FSC a-t-elle choisi de financer le BACEL ?

Le FSC investit dans divers projets et initiatives sectorielles qui engagent les associations industrielles, les employeurs et autres à analyser les besoins futurs du marché du travail et à concevoir des approches globales de développement des compétences pour répondre à ces besoins.

À propos du Centre des compétences futures (FSC)

Le Centre des compétences futures (FSC) est un centre de recherche et de collaboration avant-gardiste qui se consacre à la préparation des Canadiens à la réussite professionnelle. Le FSC croit que les Canadiens devraient avoir confiance dans les compétences qu'ils possèdent pour réussir dans une main-d'œuvre en évolution. En tant que communauté pancanadienne, ils collaborent pour identifier, tester, mesurer et partager de manière rigoureuse des approches novatrices pour évaluer et développer les compétences dont les Canadiens ont besoin pour prospérer dans les jours et les années à venir. Le Centre des compétences futures a été fondé par un consortium dont les membres sont l'Université Ryerson, Blueprint et le Conference Board du Canada, et est financé par le Programme des compétences futures du gouvernement du Canada.

À propos de l'Institut de la diversité

L'Institut de la diversité mène et coordonne des recherches multidisciplinaires et multipartites afin d'aborder les besoins des divers Canadiens, la nature changeante des aptitudes et des compétences, ainsi que les politiques, les processus et les outils qui favorisent l'inclusion et la réussite économiques. Son approche orientée vers l'action et fondée sur des preuves fait progresser les connaissances sur les obstacles complexes auxquels sont confrontés les groupes sous-représentés, les pratiques de pointe pour effectuer des changements et produire des résultats concrets.

À propos de la Black Business and Professional Association (BBPA)

Fondé en 1983, le BBPA est un organisme de bienfaisance dont la mission est de faire progresser la communauté noire du Canada en facilitant la prestation de programmes qui soutiennent l'excellence commerciale et professionnelle, l'enseignement supérieur et le développement économique. En plus des ateliers et des programmes du centre d'excellence du BBPA, la BBPA présente les prix annuels Harry Jerome, les bourses d'études nationales de la BBPA et la National Black Business Convention (NBBPC). Pour plus d'informations, veuillez visiter le BBPA en ligne à l'adresse www.bbps.org, appeler le 416-504-4097, ou envoyer un courriel à [email protected].

SOURCE Black Business and Professional Association

Renseignements: Informations pour les médias : Richard Rotman, Directeur des relations publiques et de la communication, Groupe Brand EQ, [email protected], 416-464-2194