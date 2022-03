La machine à coudre et à broder creative icon™ 2 de PFAFF® reçoit des éloges pour sa conception et son innovation

LA VERGNE, Tennessee, le 25 mars 2022 /CNW/ - La machine à coudre et à broder creative icon™ 2 de PFAFF®, une société de SVP Worldwide a remporté le prix Red Dot Design Award pour la conception de produit, l'un des sceaux de qualité les plus recherchés en matière de conception de qualité. La machine a reçu le très prestigieux prix Best of the Best Award. Moins d'un pour cent des lauréats reçoivent cette reconnaissance. La sélection du jury a lieu une fois par an à Essen, en Allemagne, et comprend trois catégories principales : conception du produit, conception de la marque et de la communication, et concept du produit.

« Nous sommes ravis et reconnaissants que la machine creative icon™ 2 de PFAFF® ait été choisie comme lauréate du prix Red Dot dans la catégorie de la conception du produit. Le simple fait d'être mis en nomination est un honneur, mais le fait de gagner démontre que nos équipes de R&D et de conception fournissent des machines les plus sophistiquées et les plus belles à nos clients. L'esprit d'innovation de SVP Worldwide est sans égal, » a déclaré Dean Brindle, chef de la direction du marketing de SVP Worldwide, la société mère de Pfaff.

La machine creative icon™ 2 de PFAFF® est la première machine à coudre conçue avec l'intelligence artificielle pour fonctionner et évoluer en fonction des besoins de la couturière : ce qu'elle coud et comment elle coud. Véritable modèle d'IA, la creative icon™ 2 de PFAFF® est conçue pour rechercher continuellement la perfection, en devenant plus intelligente avec chaque tâche, de façon audacieuse et nouvelle. Elle attend avec impatience les commandes vocales et l'imagination du couturier, ce qui en fait l'une des machines les plus avancées de l'industrie sur le plan technologique. La beauté de la machine est également inégalée, avec des lignes modernes et propres et des accessoires bien conçus.

Le prix Red Dot sera officiellement remis à SVP Worldwide le 20 juin 2022, en Allemagne.

M. Brindle affirme que les caractéristiques et les percées technologiques de la machine creative Icon 2 défient l'imagination. « C'est la première et la seule machine à coudre au monde qui utilise une commande par reconnaissance de la parole. Les commandes mains libres offrent plus de souplesse et de créativité aux utilisateurs. La machine est capable de travailler avec l'utilisateur et la tablette interactive agit comme assistant virtuel, offrant une aide personnalisée tout au long du projet. Rendant hommage à l'histoire du métier, ses capacités en intelligence artificielle représentent un exploit technologique extraordinaire. Nous sommes touchés et honorés par ce prix. »

À PROPOS DE PFAFF®

Les machines à coudre PFAFF® qui ont une longue histoire de conception et d'ingénierie de pointe sont les meilleures machines à coudre au monde en matière de précision que toutes les couturières voudraient posséder. La marque PFAFF® a plus de 160 ans d'histoire dans le domaine de la couture, ce qui crée un environnement favorisant la conception et le développement continus de machines à coudre et à broder de haute qualité. Les machines à coudre PFAFF®, qui sont les plus perfectionnées de la profession, offrent une précision aux utilisateurs les plus exigeants grâce à un maximum de contrôle et de personnalisation. Les machines PFAFF® sont des catalyseurs pour les utilisateurs passionnés, assurant des résultats de la plus haute qualité dans tous les aspects de la couture.

