Un producteur et une coopérative néo-zélandaise amorcent un partenariat mondial

YAKIMA, Washington, 23 janvier 2023 /CNW/ -- Yakima Chief Hops (YCH), fournisseur mondial de houblons appartenant en totalité à des producteurs, et New Zealand Hops Ltd. (NZ Hops), seule coopérative de cultivateurs en Nouvelle-Zélande, ont conclu un partenariat mondial. Il s'agit d'un moment déterminant dans l'industrie du houblon. En effet, ces deux organisations qui partagent les mêmes valeurs (être dirigées par des producteurs) changent la donne en se taillant une place sur les plus importants marchés de houblon aromatique au monde afin d'offrir aux brasseurs de toute la planète un houblon aromatique au goût exceptionnel. Poursuivant sans cesse sa mission d'unir les brasseurs et les producteurs, YCH est ravie de voir les brasseurs du monde entier partager ce même lien non seulement avec les producteurs du Nord-Ouest du Pacifique, mais aussi avec ceux de la Nouvelle-Zélande.

YCH a été fondée dans le but d'établir des liens entre les exploitations familiales de houblon et les meilleurs brasseurs du monde. « Lorsqu'on dit vouloir établir des liens avec des exploitations familiales de houblon, on ne parle pas seulement des familles de notre région », explique Bryan Pierce, chef des ventes et chef de la direction du marketing de YCH. « Bien des producteurs de NZ Hops sont taillés dans la même étoffe : ce sont des familles multigénérationnelles qui se passionnent pour le houblon autant que celles qu'on trouve ici dans l'état de Washington, en Oregon et en Idaho. »

Dans le cadre d'un partenariat mondial, YCH sera un fournisseur privilégié de produits NZ Hops dans le monde entier. « Nos exploitations produisent les meilleurs houblons cultivés en Nouvelle-Zélande, mais nous avions besoin d'un partenaire qui pourrait nous aider à les faire connaître au monde entier. Yakima Chief Hops est le chef de file en matière d'accès mondial et de fiabilité », déclare Blair Stewart, directeur général des ventes et du marketing de NZ Hops.

Les variétés de houblon de Nouvelle-Zélande sous forme de granules T-90 seront disponibles directement auprès de YCH. Après la récolte de 2023 au printemps, YCH prévoit produire les variétés suivantes sous forme de granules brevetées de marque Cryo Hops® : Nelson Sauvin™, Motueka™, Wai-iti™, Wakatu™, Riwaka™ et Nectaron®.

Les clients de Yakima Chief Hops peuvent accéder aux variétés de NZ Hops par l'intermédiaire de l'équipe de vente régionale de YCH ou d'un compte de brasseur commercial à www.yakimachief.com/commercial/hop-wire/nz-hops-partnership .

YCH est une véritable société coopérative productrice de houblon de classe mondiale qui se donne pour mission de mettre en relation les brasseurs et les fermes familiales de houblon. En affaires depuis plus de 30 ans, YCH est devenue plus qu'un simple fournisseur de houblon. L'entreprise est un chef de file en matière d'innovation, de qualité et de service à la clientèle. Elle est une ressource pour les brasseurs en offrant des produits axés sur les solutions et en menant des recherches de pointe dans l'industrie.

