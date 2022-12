Un premier Salon de l'emploi destiné aux demandeurs d'asile

MONTRÉAL , le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que s'ouvre le tout premier Salon de l'emploi destiné aux demandeurs d'asile présenté par l'organisme Accueil Liaison pour Arrivants (ALPA), avec la participation financière du gouvernement du Québec. L'événement, qui prend place à la Plaza Antique à Montréal entre 9 h et 17 h, permettra à quelque 1500 demandeurs d'asile détenant un permis de travail, ou étant sur le point de l'obtenir, de rencontrer une trentaine d'employeurs en recherche de personnel. Ce salon s'effectue en partenariat avec le Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI), le Centre d'accueil et de référence sociale et économique pour immigrants (CARI) et le Conseil du patronat du Québec (CPQ).

L'objectif de cet événement est de se mobiliser pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre au Québec en donnant l'occasion de créer des connexions entre les employeurs en recherche de personnel et une main-d'œuvre en recherche d'emploi à la hauteur de leur potentiel, et ce, de façon rapide et efficace.

Les participants ont eu accès à une application de recrutement quelques jours avant la rencontre en présentiel pour faciliter le jumelage. Durant le Salon, les demandeurs d'asile auront la possibilité d'effectuer des entrevues en temps réel, d'assister à des conférences et de participer à des ateliers.

« Les demandeurs d'asile ont le droit de travailler, mais la majorité des employeurs que nous rencontrons n'ont pas cette information et, pour ceux qui le savent, ils nous disent rencontrer des obstacles administratifs qui freinent leur souhait de les embaucher. Le Salon sera donc l'occasion d'informer les employeurs et de les accompagner dans le recrutement et l'intégration de cette main-d'œuvre motivée et engagée. », explique Marie-Laure Konan, directrice générale chez ALPA.

À propos d'Accueil Liaison pour Arrivants (ALPA)

Depuis 38 ans, ALPA offre des services personnalisés d'intégration, de francisation et d'aide à l'emploi aux personnes immigrantes pour qu'elles concrétisent leurs rêves et contribuent à la prospérité du Québec et de ses régions.

