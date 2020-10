Un premier masque N99 réutilisable, écologique, fabriqué et distribué au Canada

Lors de la première vague au printemps 2020, plusieurs professionnels de la santé étaient inquiets du manque d'équipements de protection individuelle adéquats pour protéger les intervenants de première ligne. Par ailleurs, selon un récent sondage de l'Association médicale canadienne*, 54 % des médecins au Canada ont encore du mal à se procurer de l'équipement de protection individuelle.

Une protection réutilisable et écoresponsable

Filtrant au-delà de 99 %** des particules dans l'air, le masque Dorma 99 est plus efficace et plus écoresponsable que les masques N95 jetables, puisqu'il peut être réutilisé plus d'une trentaine de fois et que ses composantes sont recyclables. Ainsi, chaque masque Dorma 99 remplace au moins 30 masques N95 jetables. Son coût par utilisation est également inférieur à celui des solutions jetables existantes.

« Nous sommes animés par le désir de trouver une solution qui puisse être fabriquée localement tout en offrant une protection optimale, et ce, à un coût par utilisation considérablement inférieur à ce qui est offert présentement, affirme Dr René Caissie, président-directeur général et cofondateur de Dorma Filtration. Notre produit est réutilisable et recyclable, ce qui veut dire qu'un seul masque remplace efficacement d'importantes quantités de masques qui se retrouvent dans l'environnement. »

Des partenariats forts pour répondre à un besoin essentiel

Ce masque N99 est le fruit d'un projet mis en œuvre par Dorma Filtration et le Conseil national de recherches du Canada (CNRC). En plus des technologies de pointe disponibles dans ses installations de Boucherville, l'équipe du CNRC dispose d'une expertise précieuse pour optimiser les procédés de moulage par injection avec lesquels seront fabriqués les masques. La nature exceptionnelle de la situation actuelle a permis en un temps record de réunir les expertises scientifiques des chercheurs du CNRC et l'important savoir-faire des ingénieurs de l'industrie, notamment ces partenaires essentiels au projet : Sefar BDH, un leader dans le domaine des technologies de filtration, MI Intégration, une entreprise spécialisée dans le moulage par injection, eLab extrusion, une entreprise spécialisée en extrusion des polymères, et Rio Tinto, qui a contribué financièrement à la conception des filtres, en plus de jouer un rôle de facilitateur entre les parties prenantes au projet.

Dorma Filtration vient également d'obtenir l'appui du Ministère de l'Économie et de l'Innovation par l'entremise d'une subvention du Programme Innovation d'Investissement Québec. Le programme a pour objectif d'appuyer les entreprises dans la réalisation et la commercialisation de leurs projets d'innovation.

Les partenaires souhaitent d'abord répondre aux besoins des travailleurs de la santé et des services sociaux canadiens qui ont manifesté un intérêt marqué pour le produit. Certains hôpitaux québécois ont

déjà commandé les masques Dorma 99. En fonction de la demande, la production pourrait atteindre plus d'un million d'unités par mois afin de desservir le marché industriel et la population canadienne.

Dr René Caissie, a déclaré : « En tant que professionnels de la santé, nous étions à même de constater dès le début de la crise les quantités inadéquates d'équipement de protection individuelle disponible. La conception du masque Dorma 99 a été rendue possible si rapidement grâce à la collaboration sans précédent de plusieurs partenaires. Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir offrir cet équipement fabriqué au Canada à tous nos collègues ainsi qu'aux agences gouvernementales. »

Yves Tremblay, directeur général de Sefar BDH, a dit « Ce projet est une belle démonstration de notre capacité à nous rassembler autour d'une problématique et à apporter rapidement une solution innovante qui répond aux plus hauts critères de qualité. Nous en sommes très fiers. »

Vincent Houle, président de MI Intégration, a ajouté : « Ce projet constitue une excellente opportunité pour MI Intégration d'appliquer nos 30 ans d'expérience dans l'étanchéité automobile pour fabriquer des équipements de protection étanches et confortables. Notre équipe est pleinement mobilisée pour faire de ce projet multi-entreprises un grand succès. »

Emmanuel Bergeron, directeur, Développement Économique Régional Québec chez Rio Tinto a souligné : « Nous voulions trouver une façon de fabriquer un masque fiable et sécuritaire ici au Canada. Nous sommes fiers d'avoir rendu possible le partenariat entre Dorma Filtration, Sefar BDH, eLab extrusion et MI Intégration pour produire et commercialiser un masque haute performance et écoresponsable. »

Dorma Filtration continue de travailler avec le Conseil national de recherche du Canada. Ensemble, ils poursuivent le développement d'un nouveau concept de masque sur mesure et fabriqué par impression 3D, à partir d'une numérisation du visage faite à l'aide d'une application pour téléphone intelligent.

Le masque Dorma 99 :

Filtration efficace -- Répond aux exigences d'une filtration efficace à au moins 99 % contre les aérosols solides et liquides ne contenant pas d'huile.

-- Répond aux exigences d'une filtration efficace à au moins 99 % contre les aérosols solides et liquides ne contenant pas d'huile. Réutilisable - Le masque Dorma 99 est réutilisable au moins 30 fois et peut facilement être désinfecté. Dorma Filtration propose également des filtres réutilisables.

- Le masque Dorma 99 est réutilisable au moins 30 fois et peut facilement être désinfecté. Dorma Filtration propose également des filtres réutilisables. Recyclable -- Les composantes du masque Dorma 99 sont 100 % recyclables.

-- Les composantes du masque Dorma 99 sont 100 % recyclables. Construction légère -- Offre confort et durabilité pendant les longues heures de travail.

-- Offre confort et durabilité pendant les longues heures de travail. Ajustement personnalisé -- S'adapte à la forme du visage, ce qui assure une étanchéité efficace.

* https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/news-media/CMA-rapid-poll-PPE-f.pdf ** Le respirateur chirurgical Dorma 99 offre une efficacité de filtration de 99 % contre les particules (>0,3 micron). Il est résistant aux fluides et atteint une efficacité de filtration bactérienne de >99,98 %.

À propos de Dorma filtration

Dorma Filtration est une filiale de Dorma Lab. Face à la crise de la COVID-19 et à la pénurie d'équipement de protection individuelle (EPI) qui s'est ensuivie, par exemple en ce qui concerne les blouses chirurgicales et les masques N95, Dorma Filtration a effectué la transition vers un réseau établi de fabrication et de distribution de ce type d'équipement. Dorma Filtration est désormais un distributeur d'EPI officiellement recommandé par plusieurs associations et ordres professionnels partout au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.dormafiltration.com.

