Un premier forum LEEP au Québec : outiller les entrepreneur.e.s membres de l'APCHQ pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments résidentiels neufs

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Ce matin, près de 120 entrepreneur.e.s, manufacturiers et partenaires étaient présent.e.s pour le tout premier Forum LEEP en sol québécois sur l'efficacité énergétique des bâtiments résidentiels neufs (enveloppe du bâtiment à haute performance et systèmes mécaniques), présenté par l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) et Ressources naturelles Canada.

Le premier événement d'une tournée provinciale pour accélérer l'efficacité énergétique dans la construction résidentielle

Cet événement, coorganisé par Ressources naturelles Canada en partenariat avec Hydro-Québec, est le premier d'une tournée provinciale dans les bureaux régionaux de l'APCHQ.

Le partenariat local pour l'efficacité énergétique (LEEP) de Ressources naturelles Canada (RNCan) accélère la construction économe en énergie permettant aux entrepreneur.e.s d'innover, de prendre de meilleures décisions environnementales et de construire des bâtiments plus performants et moins énergivores. Un plus pour le confort et la facture d'électricité des occupant.e.s! L'intention est de faire suivre ce premier forum qui visait les constructions neuves vers un autre qui portera sur la rénovation dans la région.

Des outils performants pour les entrepreneur.e.s en construction

« Les forums technologiques comme celui de ce matin, axés sur les systèmes de murs et les systèmes mécaniques, permettent aux constructeurs.trices d'échanger sur leur réalité, de mettre en commun leur expertise et de partager leurs essais pour cibler les défis. Comme ces forums sont dirigés par des professionnel.le.s de la région dont le champ d'expertise est l'efficacité énergétique, les échanges ouvrent la porte à des solutions constructives. J'encourage fortement la multiplication de ce type de forums », soutient Catherine Boisclair, directrice générale de l'APCHQ - Mauricie-Lanaudière.

Des mesures concrètes pour cesser de gaspiller l'énergie dans le secteur résidentiel et atteindre les cibles énergétiques du Québec et du Canada

« Mieux isoler nos bâtiments et minimiser les pertes de chaleur peut contribuer à diminuer jusqu'à trois fois la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer nos maisons. Considérant que près de 6 TWh sont présentement gaspillés par la perte de chaleur des maisons construites avant 1960, il est essentiel que les constructions neuves soient bien isolées et chauffées. Ces mesures sont un pas de plus vers l'atteinte de la carboneutralité du Québec d'ici 2050 », explique Marco Lasalle, directeur du Service technique à l'APCHQ.

Les outils que propose LEEP visent à accompagner les intervenant.e.s du milieu de la construction dans l'atteinte des cibles fédérales en habitation, c'est-à-dire des logements prêts pour l'énergie nette zéro en 2030 et nette zéro carbone d'ici 2050. LEEP soutient également les constructeurs.trices dans l'atteinte des objectifs provinciaux ou régionaux, et cela peut se faire par le biais de programmes déjà établis comme Novoclimat. Pour ce faire, LEEP propose de cerner les barrières et les lacunes et ainsi présenter les meilleures solutions en fonction des enjeux régionaux.

Les entrepreneur.e.s au premier plan pour l'implantation

Le travail des entrepreneur.e.s est essentiel dans l'exploitation du potentiel d'efficacité énergétique résidentiel, car les consommateurs et consommatrices se tournent vers ces entrepreneur.e.s pour être guidé.e.s vers les bons choix énergétiques. Outiller les acteurs.trices de premier plan et offrir des services et des produits écoénergétiques aux client.e.s est essentiel afin d'atteindre les objectifs souhaités.

« L'approche LEEP est très concrète, c'est du temps bien investi pour notre entreprise, pour nos clients et clientes ainsi que pour l'environnement. Nous sommes heureux de savoir que nous pouvons jouer un rôle dans la transition énergétique du Québec, en tant qu'entrepreneurs en construction », mentionne Monsieur Gilles Matteau, président du conseil d'administration de l'APCHQ - Mauricie-Lanaudière et chef d'entreprise, Construction Julien Matteau et fils (2007) inc.

À propos de l'APCHQ

L'APCHQ regroupe plus de 20 000 entreprises au sein de 13 associations régionales. Spécialiste de l'habitation et de la rénovation, elle est, depuis 1995, représentante patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom de 16 000 employeurs du secteur résidentiel. L'APCHQ a pour mission d'être un acteur de changement rassembleur au bénéfice de la société québécoise en représentant et soutenant les professionnel.le.s de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. L'APCHQ agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

