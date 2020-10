Un premier conseil d'administration pour le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

MONTRÉAL, le 21 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le directeur général du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), Dominic Bertrand, a assermenté, au cours des derniers jours, les 15 personnes qui siègent maintenant au sein du premier conseil d'administration (CA) du CSSMB. À ces huit femmes et sept hommes, s'ajoutent le directeur général et un membre du personnel d'encadrement du CSSMB qui participent aux discussions.

Le nouveau conseil d'administration, mis en place suite au déploiement du nouveau modèle de gouvernance des centres de services scolaires (anciennement commissions scolaires), a comme responsabilité de veiller à ce que l'organisation assure une saine gestion des fonds publics et que les établissements bénéficient de conditions optimales pour la réalisation de leur mission éducative.

« Référence en éducation et chef de file en diplomation avec un résultat de 88,8 %, nous sommes enthousiastes de débuter cette nouvelle collaboration avec ces passionnées et passionnés de l'éducation. Nos nouvelles administratrices et nouveaux administrateurs peuvent compter sur le support des différentes équipes pour que notre belle organisation continue de se positionner au premier rang des centres de service de la province. Ensemble, nous veillerons à poursuivre notre engagement de supporter nos établissements », mentionne M. Bertrand.

« C'est un plaisir de travailler avec ces personnes issues de différents milieux, à l'expérience et au vécu diversifiés », ajoute Me Marie-Josée Villeneuve, secrétaire générale du CSSMB.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Parents

District Est | Jean-Philippe Blanchette1 - école primaire Jonathan-Wilson

District Nord-est | Dalia Ramy1 - école primaire Beau-Séjour

District Nord-ouest | Marie-France Caron2 - école secondaire Saint-Georges

District Sud-est | Ghislain Laporte - école secondaire Cavelier-De LaSalle, président du CA

District Sud-ouest | Yan Ouellette1 - école spécialisée John-F.-Kennedy, vice-président du CA

Membres du personnel

Personnel enseignant | Julie-Anne Proulx, enseignante - école primaire Émile-Nelligan

Personnel professionnel | Christine Drolet, psychoéducatrice - école secondaire du SAS

Personnel de soutien | Marie-France Leroux, éducatrice en service de garde -

école Saint-Germain-d'Outremont

Direction d'établissement | Véronique Beaulieu, directrice - école primaire L'Eau-Vive

Personnel d'encadrement | Hafedh Ben Taher2, directeur adjoint - Services aux entreprises, aux organismes et à la communauté

Personnel d'encadrement sans droit de vote | Marc Prescott, directeur - Service des ressources matérielles

Communauté

Profil gouvernance, éthique, gestion des risques ou de gestion des ressources humaines | Isabelle Morin2,3

Profil finance, comptabilité ou gestion des ressources financières ou matérielles |

François Morin

Personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel | Jean-Denis Constantin3

Personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires |

Caroline Trudel2

Personne âgée de 18 à 35 ans | Yu Cai Tian3

Membre du comité de vérification et organisation scolaire Membre du comité des ressources humaines Membre du comité de gouvernance et d'éthique

À PROPOS DU CSSMB

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec 11 500 employés dédiés à la réussite de 72 000 élèves issus de 165 pays et répartis dans 102 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification avec un taux de 88,8 %, ce qui le classe au premier rang du réseau public francophone au Québec.

SOURCE Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Renseignements: Annie Bourassa, Bureau des communications, 514 855-4500, p.4817, [email protected]

