Un portrait plus exact de la biodiversité grâce à une meilleure analyse de l'ADN environnemental

QUÉBEC, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, annonce l'attribution d'une aide financière de 260 000 $ à l'Université Laval dans le cadre du projet de génomique de précision iTrackDNA.

Financé principalement par Génome Canada, le projet de recherche iTrackDNA a pour but de concevoir des outils génomiques simples et efficients basés sur la méthode de l'ADN environnemental (ADNe) et de pousser les limites de l'application de cette méthode dans la surveillance environnementale.

L'ADNe permet de détecter indirectement la présence d'une espèce et, dans certains cas, d'estimer son abondance relative dans un milieu à partir de fragments de matériel génétique qu'elle libère dans l'environnement, notamment dans les cellules qui se détachent de sa peau.

Par conséquent, l'analyse de l'ADNe est très prometteuse, car elle peut fournir des informations précises sur la biodiversité, en ayant peu de conséquences sur les écosystèmes lors de l'échantillonnage. Cette technique requiert également un investissement en ressources humaines et financières moins important que les techniques d'inventaires traditionnelles.

Le projet iTrackDNA vise à mettre au point des trousses de détection d'ADNe de plus de 100 espèces animales qui seront sélectionnées par les différents partenaires du projet.

M. Louis Bernatchez, professeur au Département de biologie de l'Université Laval et directeur de l'Institut de biologie intégrative et des systèmes (IBIS), est l'un des quatre chercheurs principaux qui travaillent sur le projet iTrackDNA.

À ce jour, les travaux de M. Bernatchez ont prouvé l'efficacité de cette approche dans le suivi des populations de poissons. La subvention du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) qui sera versée à l'Université Laval pour les exercices financiers 2021-2022 à 2024-2025 servira donc à soutenir les travaux de recherche de celui-ci.

Citations :

« L'intégration de la science dans la saine gestion de la ressource halieutique est d'une grande importance. Le projet iTrackDNA va permettre de poursuivre des travaux novateurs entrepris par le MFFP en 2013 avec ses partenaires universitaires pour le développement de la méthodologie et l'intégration de l'ADNe en gestion de la faune. La contribution des chercheurs de l'Université Laval dans la recherche appliquée à la gestion de la faune est essentielle pour le MFFP. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« L'analyse de l'ADN environnemental représente une des percées technologiques les plus importantes des dernières années dans le domaine de la conservation de la biodiversité et la gestion des ressources aquatiques. Plusieurs des travaux réalisés en partenariat étroit entre mon laboratoire et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs depuis 2016 représentent des contributions pionnières et ont contribué à positionner le Québec comme un des chefs de file dans ce domaine. La poursuite de ce partenariat dans le cadre du projet de génomique de précision iTrackDNA viendra consolider ce positionnement. »

M. Louis Bernatchez, professeur au Département de biologie de l'Université Laval et directeur de l'IBIS

Faits saillants :

En élaborant un protocole standardisé, le projet iTrackDNA renforcera les capacités des utilisateurs grâce à des outils d'analyse d'ADNe innovants, accessibles et socialement responsables pour favoriser une prise de décision efficace.





L'analyse de l'ADNe peut aider les Québécoises et Québécois, les industries et les organismes de réglementation à assurer un suivi des ressources naturelles en leur fournissant des informations pertinentes et fiables sur les risques et les répercussions des activités humaines sur la biodiversité, et ce, en particulier dans le contexte des changements climatiques.





Les travaux de recherche iTrackDNA portent, notamment, sur la mise au point de trousses d'ADNe pour détecter 100 espèces, dont des invertébrés, des poissons, des amphibiens, des oiseaux, des reptiles et des mammifères importants pour les écosystèmes côtiers et intérieurs canadiens, et sur la création de 10 trousses de détection d'ADNe pour déterminer l'efficacité de la biosurveillance, de la biosalubrité et de la biorestauration des animaux.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le programme iTrackDNA.





Pour obtenir des renseignements sur le MFFP et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Michel Vincent

Directeur des communications

et attaché de presse

Cabinet du ministre des Forêts,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable

de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la

région du Nord-du-Québec

Tél. : 514 231-2251

Information :

Relations médias

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs