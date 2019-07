Un poids sain commence par des habitudes saines : Astuces pour que votre animal ait toutes les chances possibles de vivre longtemps et en santé

PUSLINCH, ON, le 24 juill. 2019 /CNW/ - ROYAL CANINMD Canada, l'un des chefs de file mondiaux dans le secteur de la santé et des produits de nutrition sur mesure pour les chats et les chiens, réitère aujourd'hui sa détermination à combattre les dangers de l'obésité chez les animaux de compagnie. Selon le Dr Allison Wara, vétérinaire et nutritionniste clinique certifiée chez ROYAL CANINMD Canada, l'obésité animale est à la hausse en Amérique du Nord - environ 60 % des chats et 56 % des chiens étant en surpoids ou obèses - une situation qui n'est pas prise au sérieux par la plupart des propriétaires. Cette tendance à sous-estimer l'état corporel de leur animal fait en sorte que la maladie peut progresser à l'insu des maîtres et réduire la longévité ou même menacer la vie de leurs compagnons.

Selon le Dr Wara, « de nouvelles études faites par le Waltham Centre for Pet Nutrition et l'Université de Liverpool démontrent que les chiens qui font de l'embonpoint sont plus à risque de voir leur espérance de vie réduite en comparaison avec les chiens qui ont un état corporel idéal. Nous voyons que même les chiots ne sont pas épargnés : 21 % sont déjà en surpoids à l'âge de six mois. »

La bonne nouvelle, selon le Dr Wara, c'est que nous pouvons renverser cette tendance et que les propriétaires peuvent augmenter les chances que leurs protégés vivent longtemps et en santé en suivant quelques conseils simples, comme les suivants :

Sachez à quoi ressemble un animal ayant un poids santé. Consultez les courbes de croissance des chiots développées par le Waltham Centre for Pet Nutrition (https://www.waltham.com/resources/waltham-growth-charts/) pour bien comprendre et évaluer l'état corporel à un jeune âge. Utilisez une balance. Il est beaucoup plus précis d'utiliser une balance plutôt qu'une tasse à mesurer pour mesurer les portions de votre animal. Effectivement, l'utilisation d'une tasse à mesurer peut donner lieu à une surestimation des portions pouvant atteindre 80 %. Envisagez un régime amaigrissant. Les formules vétérinaires thérapeutiques pour la perte de poids sont enrichies de nutriments essentiels tout en étant réduites en calories, ce qui assure une nutrition adéquate. Votre vétérinaire peut vous suggérer une formule appropriée. Limitez les gâteries. Les gâteries ne devraient pas représenter plus de 10 % de l'apport calorique quotidien de votre animal afin de réduire le risque de prise de poids et d'éviter de déséquilibrer son alimentation. Les « gâteries » comprennent toutes les collations, récompenses, suppléments et la nourriture qui sert à camoufler les médicaments. Récompensez avec de l'affection. Si votre animal quémande, pensez à lui offrir autre chose que des aliments, comme de l'affection ou du temps de jeu. Une étude récente par IRMf sur les réactions des chiens à diverses récompenses a démontré que les interactions sociales étaient au moins aussi gratifiantes que les aliments. »

Les bienfaits associés à la vie avec un animal de compagnie sont maintenant bien connus, ainsi les efforts pour prolonger leur présence à nos côtés sont bien investis. Les propriétaires peuvent contribuer à promouvoir les habitudes saines avec le #HealthyHabits sur Facebook et Instagram, de juillet à septembre. Comme l'explique le Dr Wara : « La gestion du poids, ce n'est pas seulement le nombre de grammes perdus, c'est aussi le nombre d'années de vie gagnées. »

Au sujet de Royal Canin

Par le biais du partage de connaissances et de la santé par la nutrition, ROYAL CANINMD s'emploie à améliorer l'existence des chats et des chiens. ROYAL CANINMD est un fabricant et fournisseur mondial d'aliments spécialisés de grande qualité destinés aux chats et aux chiens, distribués aux vétérinaires, aux éleveurs et aux spécialiste animaliers. Notre siège social est situé en France, et nous avons des lieux de production dans 14 pays, dont une usine au Canada située à Guelph, en Ontario. Pour en savoir plus sur Royal Canin, visitez royalcanin.ca.

SOURCE Royal Canin

Renseignements: Contact pour les médias, Dan Newman, Responsable de la communication, Affaires générales et scientifiques, (519) 820-6836