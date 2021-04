Un plan réfléchi et sécuritaire pour les élections municipales du 7 novembre 2021

QUÉBEC, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Les mesures règlementaires pour faciliter le déroulement des élections générales municipales du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de COVID-19 sont maintenant connues.

En effet, Élections Québec a publié aujourd'hui, dans la Gazette officielle du Québec, la version définitive du règlement découlant de la Loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, adoptée le 25 mars. Les mesures règlementaires entreront en vigueur le 15 mai prochain.

« Les mesures établies ont été analysées par tous les acteurs concernés, tant par mon équipe que par celle du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de même que par les municipalités et les regroupements qui les représentent - sans oublier le ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous avons donc un plan réfléchi pour tenir les élections générales municipales tout en protégeant la santé des électrices, des électeurs, du personnel électoral et des personnes candidates. J'invite la population à participer pleinement à l'aventure électorale, qui débutera officiellement le 17 septembre prochain, et à respecter les consignes sanitaires en vigueur tout au long du processus », a affirmé le directeur général des élections, M. Pierre Reid.

Quelques exemples de mesures règlementaires

Parmi les mesures comprises dans le règlement publié, certaines visent à répartir l'achalandage dans les lieux de vote. Par exemple, les heures d'ouverture des lieux de vote seront prolongées. Les présidentes et présidents d'élection pourront aussi permettre le vote à leur bureau et ajouter des jours de vote par anticipation. Pour éviter de retarder l'annonce des résultats, puisque les votes par anticipation seront plus nombreux, le dépouillement de ces votes pourra commencer dès 18 h, le 7 novembre, sous certaines conditions. Par ailleurs, pour limiter le nombre de personnes dans les lieux de vote et pour faciliter le recrutement du personnel électoral, chaque lieu de vote pourra compter trois membres du personnel de moins qu'à l'habitude.

Les consignes sanitaires en vigueur au moment des élections s'ajouteront aux mesures règlementaires.

Les principales mesures visant à faciliter le déroulement des élections générales municipales du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de COVID-19 sont disponibles sur le site Web d'Élections Québec.

Élections Québec soutient déjà les municipalités

Dès le 3 mai, Élections Québec offrira des séances de formation aux présidentes, présidents et secrétaires d'élection des municipalités afin de les épauler dans leur mandat. L'institution les accompagne tout au long de cette année électorale, notamment grâce à son service d'assistance téléphonique.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections ainsi que de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises. En plus d'assurer le bon déroulement des élections provinciales, Élections Québec appuie les municipalités dans l'organisation de leurs élections et veille à l'application des règles liées au financement politique. L'institution agit également comme poursuivant public afin d'assurer le respect des lois électorales québécoises.

Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir nos communiqués de presse par courriel.

SOURCE Directeur général des élections

Renseignements: Source : Service des relations avec les médias, Élections Québec, 418 644-3320 ou 1 888 870-3320, [email protected]

Liens connexes

http://www.dgeq.qc.ca