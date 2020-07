Un plan d'aménagement urbain et d'animation culturelle pour la relance du centre-ville

MONTRÉAL, le 21 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le centre-ville de Montréal a été fortement touché par la pandémie et des efforts spécifiques sont requis pour lui permettre de retrouver toute sa vitalité. Pour répondre à cette situation exceptionnelle, madame Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal, annonce qu'un montant de 400 000$ sera injecté pour aménager et animer le centre-ville.

Rappelons que le Partenariat du Quartier des spectacles et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ont été mandatés par la mairesse de Montréal, dans le cadre des travaux du comité aviseur pour la reprise et la relance économique de Montréal, afin de développer et mettre en œuvre un plan d'actions pour stimuler l'activité du centre-ville et optimiser l'achalandage.

Dès aujourd'hui et jusqu'à l'automne, les Montréalaises, les Montréalais et les visiteurs du centre-ville profiteront d'activités et d'animations sur un territoire réaménagé dans le respect des règles sanitaires mises en place par la santé publique. Cette nouvelle expérience de l'espace public s'étendra des rues Atwater à Papineau, de Sherbrooke jusqu'au fleuve. Ces aménagements temporaires permettront aux commerçants, aux restaurateurs et aux piétons de s'approprier l'espace public afin de profiter de la belle saison à Montréal.

La mission première a été de créer des aménagements et des animations qui favorisent la déambulation et qui évitent les attroupements ou les rassemblements. En puisant dans la riche diversité de la créativité montréalaise, le plan de relance réuni une multitude d'activités, d'œuvres et de parcours qui favorisent la découverte ou la redécouverte de l'espace urbain. Qu'ils soient ludiques, contemplatifs ou divertissants, le programme promet de répondre aux goûts des visiteurs.

UN RÉAMÉNAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC

Les nouvelles installations comprennent sept grandes terrasses et places publiques extérieures qui pourront accueillir les visiteurs et les familles souhaitant se désaltérer et se ravitailler auprès des restaurateurs avoisinants. Une animation culturelle, de la musique d'ambiance et des prestations épisodiques et spontanées agrémenteront ces lieux de rendez-vous. Accessibles à compter du 31 juillet ces terrasses publiques seront aménagées dans des points névralgiques, notamment une aux Jardins du Centre St-Jax animée par Le Monastère en collaboration avec XP_MTL, puis une sur la Place d'Youville conçue par Multicolore et un concept urbain surprise réalisé par La Pépinière au coin des boulevards Saint-Laurent et René-Lévesque. Sur la place des Festivals dans le Quartier des spectacles les résidents et visiteurs peuvent profiter dès maintenant d'une oasis de verdure accompagnée d'une musique d'ambiance originale signée par Patrick Watson. La vaste place centrale est agrémentée de tables de pique-nique peintes par six artistes de MU. Quant aux Jardins Gamelin, ils ont été réaménagés pour assurer une plus grande distanciation et offrent un lot de surprises musicales.

PLUS DE 150 ARTISTES ET CRÉATEURS ANIMERONT LE CENTRE-VILLE

Des installations artistiques ont commencé à faire leur apparition dans le vaste quadrilatère, soit 7 Placott'arts, des haltes de détentes conçues par 9 artistes et designers montréalais et pilotés par Massivart. Judith Portier, Waxhead et Pelouse font notamment partie des artistes qui concevront ces haltes, qui sont de véritables œuvres d'art. Les iconiques 21 Balançoires de Daily tous les jours sont aussi de retour dans le Quartier des spectacles jusqu'au début août pour une 10e édition.

Des spectacles déambulatoires, à différents endroits et à différentes heures de la journée viendront compléter la trame du centre-ville les fins de semaine, tout au long de l'été. Cabaret ambulant, performances musicales, théâtrales et numéros de cirque seront ainsi présentés dans des lieux et des environnements du centre-ville à compter du 23 juillet. Au total, quelques 200 prestations surprises seront offertes par plus de 150 artistes.

De nombreuses autres initiatives des différents acteurs du territoire soit les Sociétés de développement commercial (SDC) Destination Centre-Ville, du Quartier Latin, du Vieux-Montréal, du Village gai de Montréal ainsi que le Vieux-Port de Montréal, XP_MTL, le Quartier chinois et le Quartier du Musée, verront le jour au cours des prochaines semaines afin de proposer une offre culturelle diversifiée et sécuritaire pour les visiteurs du centre-ville.

UN PAS VERS UNE RELANCE ÉCONOMIQUE

La relance du centre-ville réunit près de 20 partenaires commerciaux, dont les cinq SDC réunies sur le territoire et leurs partenaires, ainsi que Desjardins. L'animation est rendue possible grâce à la collaboration de plus de 50 compagnies artistiques et organismes culturels en art visuel, danse, cinéma, art numérique, arts de la rue, musique et design urbain.

En plus du soutien de la Ville de Montréal, c'est grâce à la collaboration entre le Partenariat du Quartier des spectacles, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Tourisme Montréal que la relance du centre-ville peut voir le jour. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a su rallier rapidement les acteurs économiques et commerciaux du milieu au projet. Pour sa part, Tourisme Montréal a déployé la campagne « Relancez l'été. Montréal repart. Soyez de la partie. » pour l'ensemble du territoire montréalais avec un volet spécifique dédié au centre-ville. Les visiteurs peuvent consulter le site mtl.org pour accéder aux activités programmées, ainsi que des forfaits et rabais intéressants à plusieurs attraits, hôtels et restaurants, qui seront bonifiés régulièrement.

Rappelons que cette animation culturelle et ces aménagements au centre-ville visent à encourager les Montréalaises et les Montréalais à bouger et à se déplacer dans les espaces mis à leur disposition et à soutenir la relance économique des artères commerciales, dans le respect des consignes de la santé publique.

Consultez la proposition culturelle et l'animation offertes par les partenaires de la relance du centre-ville en annexe.

CITATIONS

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« La crise inédite que nous traversons offre d'importants défis à relever, à de multiples égards. Un de ceux-là est la survie du centre-ville de Montréal : un territoire important dont la vitalité économique a des retombées sur tout le Québec. Ce lieu habituellement si vivant, animé, festif et diversifié a été ces derniers mois presque complètement déserté par les travailleurs, les étudiants et les millions de touristes qui le visitent chaque année. C'est dans cet esprit que j'ai demandé qu'un plan de relance soit développé et je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui que la Ville de Montréal y consacrera un montant de 400 000 $. »

Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

« Le centre-ville de Montréal est présentement l'endroit au Québec dont l'économie a été la plus touchée par la crise. Il y avait urgence d'agir pour ramener la population montréalaise dans ce secteur névralgique de la métropole et stimuler sa vitalité. Nous sommes heureux que la Ville de Montréal s'engage pour le secteur en appuyant le Partenariat du Quartier des spectacles dans le déploiement d'activités et d'animations destinées à attirer davantage de visiteurs. C'est également une belle façon de mettre en valeur la créativité et le dynamisme des artistes qui font la renommée de Montréal. Nous invitons les Montréalaises et Montréalais à profiter de la période estivale pour redevenir des touristes dans leur propre ville, encourager les commerçants et participer à la relance de l'économie. »

Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« Montréal connaît cet été une réalité bien différente des années précédentes, alors qu'elle reprend vie après une longue pause forcée de ses activités de toutes sortes. Le temps est venu pour les Montréalais et Québécois de prendre part à la relance de Montréal et de son centre-ville. Tourisme Montréal les invite ainsi à devenir les touristes de leur métropole en redonnant à ses artères et espaces dédiés, les couleurs et le dynamisme qui en font une destination tant primée. Les initiatives dévoilées aujourd'hui sont dignes de la richesse de la créativité, de l'originalité et de la culture montréalaise; célébrons tous ensemble le centre-ville en relançant l'été à Montréal. »

Monique Simard, Présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles

« La relance des activités commerciales et culturelles du centre-ville réunit des acteurs de tous les domaines artistiques autour d'un projet rassembleur et collaboratif qui rendra la ville vivante cet été. Je me réjouis de voir à quel point ce grand cri de ralliement, au service de la métropole, a été entendu et de constater l'ampleur des efforts concertés déployés pour le réaliser. Cet effort de revitalisation, sans précédent, est possible grâce au soutien et à la confiance indéfectible de la Ville de Montréal envers le Partenariat du Quartier des spectacles. L'invitation est donc lancée. À tous les citoyens de Montréal et des régions avoisinantes, nous espérons que vous nous rejoindrez pour vous divertir, vous amuser et donner vie au centre-ville cet été. »

COMMENT SE RENDRE AU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL?

En transports en commun : de nombreux circuits d'autobus et plus de 10 stations de métro de la STM, sur les lignes verte et orange, desservent le territoire.

À vélo : pistes cyclables, d'innombrables stations BIXI et 4 stationnements gratuits pour les vélos, les Rally station de Destination Centre-Ville qui sont répartis sur le territoire (Rally station Guy, Rally station Place des Arts, Rally Peel et Rally Bishop).

Des accès pour personnes à mobilité réduite sont aménagés dans le territoire. Veuillez consulter les sites des lieux pour obtenir les détails.

À propos de la relance du centre-ville

Des acteurs de la ville de Montréal s'unissent afin de participer à la relance du centre-ville de Montréal. Mandaté par la mairesse de Montréal, le Partenariat du Quartier des spectacles chapeaute le projet, en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tourisme Montréal et Desjardins. La relance économique et culturelle vient en appui aux commerçants et aux artistes et remettra de la vie au centre-ville dans un périmètre établi entre les rues Atwater et Papineau ainsi qu'entre la rue Sherbrooke et le fleuve Saint-Laurent. Évolutive et progressive, l'animation du centre-ville se fera par différents projets de piétonnisation, d'aménagement de l'espace public ainsi que des prestations spontanées et une offre culturelle bonifiée. Ces initiatives sont une invitation au public montréalais et des régions avoisinantes à participer à la relance de Montréal, tout en vivant une expérience sécuritaire selon les normes de la santé publique.

Liens pour les médias :

Banque multimédia (photos, vidéos, musique, communications) : en ligne.

Programmation complète : mtl.org

SOURCE Partenariat du Quartier des spectacles

Renseignements: Contact média : Mélanie Mingotaud - Communications Mingotwo, [email protected], 514 582-5272; Source : Chargé de projets - Relations publiques, médias et partenaires - Équipe du Plan de relance du Centre-Ville, Nicolas Chabot, [email protected], 514 445-6218

Liens connexes

http://www.quartierdesspectacles.com