Un placottoir verdoyant éclot dans la rue Parthenais

« De nouveaux îlots de fraîcheur, une cinquantaine de saillies de trottoir végétalisées, une quinzaine de ruelles vertes et maintenant un joli placottoir verdoyant : le quartier de Sainte-Marie continue de se verdir et de s'embellir! Ce nouveau placottoir contribue non seulement à la réduction des îlots de chaleur urbains, mais aussi à la vie de tout le quartier en tissant des liens forts dans notre communauté », a applaudi Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville du district de Sainte-Marie.