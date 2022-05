Les clients d'Helium profitent de nombreux avantages grâce à la technologie alimentée par l'intelligence artificielle d'Amazon :

Les éditeurs obtiennent un nouveau type d'unité publicitaire et peuvent compter sur une nouvelle source de revenus qui leur permet de garder les lecteurs sur leur site.

Les marques ont accès à un nouveau canal qui leur permet de communiquer directement avec leurs clients potentiels au moment où ceux-ci manifestent une intention d'achat, tout en consultant des articles portant sur un sujet associé à leurs produits ou services. Cette technologie s'intègre également de façon transparente à toute plateforme de robot conversationnel utilisée par les marques.

Les utilisateurs vivent une expérience nouvelle en éliminant le besoin d'être redirigés vers d'autres pages, de remplir des formulaires compliqués et d'effectuer des recherches complexes.

The Bot Lab se spécialise dans la collaboration avec les chefs de la direction du marketing et directeurs du marketing, afin de générer de nouvelles pistes et de nouveaux revenus grâce à un parcours publicitaire sans friction menant vers l'achat. Helium, une technologie qui porte bien son nom, est la prochaine incursion de The Bot Lab dans le secteur du marketing conversationnel et peut être intégrée à n'importe quelle plateforme de robot conversationnel.

Pour en savoir plus et pour planifier une démonstration, les marques, les éditeurs et leurs partenaires sont invités à consulter le site Web de The Bot Lab à l'adresse : https://thebotlab.io/helium-chat-bot .

À propos de The Bot Lab

Depuis sa création en 2018, l'entreprise a acquis une solide réputation grâce à ses services d'IA de premier ordre, en travaillant en étroite collaboration avec le chef de file du marketing conversationnel, Drift et plusieurs autres entreprises. Après avoir conçu des centaines de robots pour des entreprises de moyenne envergure, clients d'entreprises et marques figurant au palmarès Fortune 500, l'équipe de The Bot Lab est convaincue que les conversations contextualisées représentent l'avenir du marketing et de l'expérience utilisateur à l'ère numérique. Avec le lancement d'Helium, The Bot Lab continue de façonner l'avenir du marketing. The Bot Lab est une entreprise entièrement autofinancée.

Pour en savoir plus, consultez le site https://thebotlab.io/helium-chat-bot/

