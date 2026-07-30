Un physicien de renom démystifie les fondements des objectifs de « zéro émission nette » du Canada
Nouvelles fournies parInternational Climate Science Coalition - Canada
30 juil, 2026, 08:00 ET
OTTAWA, ON, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- L'International Climate Science Coalition--Canada (ICSC-Canada) et la National Citizens Coalition (NCC) attirent l'attention des Canadiens sur les travaux de Pr William A. van Wijngaarden, du département de physique de l'Université York à Toronto, dans lesquels il démontre qu'il n'existe aucune crise climatique d'origine humaine et que les efforts futiles visant à « enrayer les changements climatiques » causeront de graves préjudices à notre société :
- « La science et les observations appuient-elles les politiques de zéro émission nette ? », présentation vidéo en ligne de 26 minutes par le professeur van Wijngaarden
- « Impact de l'évolution des concentrations de gaz à effet de serre sur le climat de l'Ontario », article scientifique de Pr van Wijngaarden, 10 mai 2023
- « Voici pourquoi la science et les observations NE SOUTIENNENT PAS l'objectif de zéro émission nette », entrevue radiophonique de 52 minutes diffusée le 27 juillet 2026 sur America Out Loud News Radio avec Pr van Wijngaarden
Pr van Wijngaarden conclut sa présentation en ligne en affirmant : « Les efforts visant le zéro émission nette, qui visent à interdire les combustibles fossiles, à réduire le nombre de bovins et l'utilisation d'engrais, mettent en péril l'approvisionnement alimentaire et rendent impossible le maintien du niveau de vie ; et, surtout, ne sont pas étayés par des preuves scientifiques ! »
Tom Harris, directeur général de l'ICSC-Canada, a déclaré : « Les Canadiens ont raison de demander à nos représentants élus et aux institutions financières qui sont les gardiens de notre richesse :
- « À la lumière des conclusions de Pr van Wijngaarden, ainsi que de celles de milliers de scientifiques dont les travaux sont résumés dans la série de rapports ''Climate Change Reconsidered'' du Groupe d'experts international non gouvernemental sur les changements climatiques, en quoi les politiques de zéro émission nette du Canada me sont-elles bénéfiques, à moi et à ma famille ?
- « En quoi le fait de contracter une dette supplémentaire de 100 Md$CA (d'ici 2029) pour lutter contre les changements climatiques affecte-t-il l'environnement et l'économie ? »
M. Harris explique : « Bien que plus de 16 000 Md$US aient été dépensés à l'échelle mondiale pour tenter d'atténuer les changements climatiques, les prédictions d'une catastrophe climatique d'origine humaine ne se sont jamais concrétisées ni même été scientifiquement démontrées. Il est donc temps d'organiser un débat public impartial sur les changements climatiques, au cours duquel les gardiens de notre richesse nationale pourront expliquer aux Canadiens pourquoi le « zéro émission nette » est un bon investissement pour nos familles. »
Alexander Brown, directeur de la NCC, ajoute : « Pour favoriser la tenue d'un tel débat, les Canadiens préoccupés par l'avenir de notre pays devraient écrire aux institutions financières et aux élus pour exiger un débat public sur cette question cruciale avant que des milliards de dollars supplémentaires ne soient gaspillés dans la poursuite de l'objectif zéro émission nette. »
Les citoyens qui souhaiteraient obtenir de l'aide pour rédiger et envoyer de telles lettres sont invités à communiquer avec Tom Harris à l'adresse [email protected], ou avec Richard Décarie à l'adresse [email protected].
Tom Harris, directeur général, Coalition internationale pour la science du climat - Canada
Richard Décarie, Réalisme Climatique Canada
Alexander Brown, National Citizens Coalition
L'ICSC-Canada est une coalition à but non lucratif constituée en société fédérale, composée de scientifiques, d'économistes et d'experts en énergie et en politiques, qui œuvre à promouvoir une meilleure compréhension de la science du climat et à favoriser une discussion rationnelle et fondée sur des données probantes concernant des réponses sensées et réalistes au changement climatique.
La National Citizens Coalition défend les contribuables canadiens et promeut les valeurs conservatrices (avec un « c » minuscule).
Réalisme Climatique Canada produit des balados sur le réalisme climatique d'un point de vue canadien et particulièrement québécois.
SOURCE International Climate Science Coalition - Canada
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