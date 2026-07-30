Un physicien de renom démystifie les fondements des objectifs de « zéro émission nette » du Canada

OTTAWA, ON, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- L'International Climate Science Coalition--Canada (ICSC-Canada) et la National Citizens Coalition (NCC) attirent l'attention des Canadiens sur les travaux de Pr William A. van Wijngaarden, du département de physique de l'Université York à Toronto, dans lesquels il démontre qu'il n'existe aucune crise climatique d'origine humaine et que les efforts futiles visant à « enrayer les changements climatiques » causeront de graves préjudices à notre société :

Le professeur Van Wijngaarden montre qu'il n'y a pas de crise climatique et que le net zéro nuira à la société Post this

Pr van Wijngaarden conclut sa présentation en ligne en affirmant : « Les efforts visant le zéro émission nette, qui visent à interdire les combustibles fossiles, à réduire le nombre de bovins et l'utilisation d'engrais, mettent en péril l'approvisionnement alimentaire et rendent impossible le maintien du niveau de vie ; et, surtout, ne sont pas étayés par des preuves scientifiques ! »

Tom Harris, directeur général de l'ICSC-Canada, a déclaré : « Les Canadiens ont raison de demander à nos représentants élus et aux institutions financières qui sont les gardiens de notre richesse :

« À la lumière des conclusions de P r van Wijngaarden, ainsi que de celles de milliers de scientifiques dont les travaux sont résumés dans la série de rapports ''Climate Change Reconsidered'' du Groupe d'experts international non gouvernemental sur les changements climatiques, en quoi les politiques de zéro émission nette du Canada me sont-elles bénéfiques, à moi et à ma famille ?

van Wijngaarden, ainsi que de celles de milliers de scientifiques dont les travaux sont résumés dans la série de rapports ''Climate Change Reconsidered'' du Groupe d'experts international non gouvernemental sur les changements climatiques, en quoi les politiques de zéro émission nette du Canada me sont-elles bénéfiques, à moi et à ma famille ? « En quoi le fait de contracter une dette supplémentaire de 100 Md$CA (d'ici 2029) pour lutter contre les changements climatiques affecte-t-il l'environnement et l'économie ? »

M. Harris explique : « Bien que plus de 16 000 Md$US aient été dépensés à l'échelle mondiale pour tenter d'atténuer les changements climatiques, les prédictions d'une catastrophe climatique d'origine humaine ne se sont jamais concrétisées ni même été scientifiquement démontrées. Il est donc temps d'organiser un débat public impartial sur les changements climatiques, au cours duquel les gardiens de notre richesse nationale pourront expliquer aux Canadiens pourquoi le « zéro émission nette » est un bon investissement pour nos familles. »

Alexander Brown, directeur de la NCC, ajoute : « Pour favoriser la tenue d'un tel débat, les Canadiens préoccupés par l'avenir de notre pays devraient écrire aux institutions financières et aux élus pour exiger un débat public sur cette question cruciale avant que des milliards de dollars supplémentaires ne soient gaspillés dans la poursuite de l'objectif zéro émission nette. »

Les citoyens qui souhaiteraient obtenir de l'aide pour rédiger et envoyer de telles lettres sont invités à communiquer avec Tom Harris à l'adresse [email protected], ou avec Richard Décarie à l'adresse [email protected].

Tom Harris, directeur général, Coalition internationale pour la science du climat - Canada

Richard Décarie, Réalisme Climatique Canada

Alexander Brown, National Citizens Coalition

L'ICSC-Canada est une coalition à but non lucratif constituée en société fédérale, composée de scientifiques, d'économistes et d'experts en énergie et en politiques, qui œuvre à promouvoir une meilleure compréhension de la science du climat et à favoriser une discussion rationnelle et fondée sur des données probantes concernant des réponses sensées et réalistes au changement climatique.

La National Citizens Coalition défend les contribuables canadiens et promeut les valeurs conservatrices (avec un « c » minuscule).

Réalisme Climatique Canada produit des balados sur le réalisme climatique d'un point de vue canadien et particulièrement québécois.

SOURCE International Climate Science Coalition - Canada