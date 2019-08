Un pas de plus vers la restauration du Pont de Québec

QUÉBEC, le 23 août 2019 /CNW/ - En tant qu'un des plus grands exploits du génie civil au Canada, le Pont de Québec témoigne de l'esprit d'innovation et du travail acharné des Canadiens. Non seulement ce pont centenaire relie-t-il les collectivités et les entreprises des deux côtés du fleuve Saint-Laurent, il est aussi un lieu historique national et une source de fierté pour les Québécois.

Aujourd'hui, le ministre des Finances, l'honorable Bill Morneau, et le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, en compagnie du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, du secrétaire parlementaire du ministre des Finances et député de Louis-Hébert, M. Joël Lightbound, du maire de Québec, M. Régis Labeaume, ont annoncé que le gouvernement est prêt à acquérir le pont afin de le restaurer en temps opportun.

Dans cette optique, le gouvernement nomme un négociateur spécial chargé de négocier avec le propriétaire actuel du pont, le Canadien National (CN), et avec les autres parties prenantes. Le négociateur aura le mandat de recommander des options pouvant aller d'un transfert de propriété du pont avec indemnisation adéquate, d'un instrument législatif visant à ce que le Pont soit restauré à court terme par le CN, ou d'autres options pour atteindre cet objectif.

Yvon Charest a accepté le rôle de négociateur, et son entrée en poste est effective aujourd'hui. M. Charest fera profiter le projet de sa vaste expérience, qu'il a acquise notamment en tant que président et chef de la direction de iA Groupe financier, située à Québec.

En tant que négociateur, M. Charest consultera les collectivités locales et les autres intervenants et présentera un rapport de recommandations finales au gouvernement pour examen en 2020.

Tout au long de ce processus, le gouvernement continuera de travailler en étroite collaboration avec le CN afin de déterminer la portée du projet et de faire en sorte que le pont soit en mesure de répondre aux besoins à long terme de la région. Le gouvernement collaborera également étroitement avec d'autres partenaires clés, dont les villes de Québec et de Lévis et le gouvernement du Québec.

Citations

« Lorsque les gens traversent le Pont de Québec - au volant, à vélo ou à pied - ils se souviennent de ce qu'il est possible de faire lorsque les Canadiens travaillent fort et ensemble. Nous savons à quel point le pont est important pour les citoyens de la région, pour l'économie locale et pour l'économie canadienne dans son ensemble. C'est pourquoi notre gouvernement fait de sa restauration complète une priorité, à commencer par la nomination d'Yvon Charest à titre de négociateur chargé de recommander une voie à suivre. »

L'honorable Bill Morneau, ministre des Finances

« Depuis le 17 juillet 2018, date à laquelle j'ai été nommé ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, le Pont de Québec est l'une de mes grandes priorités. Après avoir travaillé et mobilisé nos divers partenaires pour trouver la meilleure solution, nous allons de l'avant pour protéger et restaurer le premier lien de Québec pour les générations futures. La nomination d'Yvon Charest est une étape cruciale pour mettre en place des solutions créatives. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Depuis plus de 100 ans, le Pont de Québec fait la fierté de notre ville et de ses citoyens, en plus d'être d'une importance économique névralgique pour notre ville et notre région‎.‎ Dès 2015, notre gouvernement s'est empressé de faire tout en son pouvoir afin de parvenir à une entente impliquant l'ensemble des intervenants concernés. Nous n'avons ménagé aucun effort dans notre recherche d'une solution viable qui permettrait d'assurer la pérennité de ce joyau de notre patrimoine architectural. Aujourd'hui, nous franchissons un pas important vers la mise en œuvre d'une solution permanente qui nous permettra de procéder aux travaux requis pour restaurer la porte d'entrée emblématique de notre Capitale nationale. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec

« Merveille d'ingénierie et joyaux de notre patrimoine, le pont de Québec fait la fierté de notre monde depuis maintenant plus de 100 ans. C'est un monument qui témoigne du génie, de la vaillance et du courage de ceux qui ont bâti notre ville. Comme député de Louis-Hebert, et comme fier citoyen de Québec, il nous appartient d'en être digne et d'en assurer la pérennité. L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante qui assurera la restauration du Pont et son passage dans le temps pour les générations futures. »

M. Joël Lightbound, secrétaire parlementaire du ministre des Finances et député de Louis-Hébert

Faits en bref

Achevé en 1917, le Pont de Québec est le pont de type porte-à-faux (cantilever) ayant la plus longue portée libre au monde, avec une travée de 549 mètres entre les deux piliers centraux. Il est considéré comme une œuvre majeure d'ingénierie.

Il a été déclaré Monument historique international en 1987 par l'American Society of Civil Engineers et la Société canadienne de génie civil, et désigné comme lieu historique national en 1995.

Le pont a également été le premier en Amérique du Nord à utiliser de l'acier au nickel dans sa construction et le premier à utiliser la méthode de compression à fermes en K.

Produits connexes

Notes biographiques

Yvon Charest, F.S.A., F.I.C.A.

M. Yvon Charest a été président et chef de la direction de iA Groupe financier, où il a exercé ses fonctions pendant 18 ans jusqu'à sa retraite en 2018. De 1996 à 1999, il était vice-président exécutif et chef de l'exploitation, et accède au poste de président et chef de l'exploitation en 1999.

De 1992 à 1996, il a occupé le poste d'actuaire en chef de la filiale La Nationale Vie. Auparavant, il a occupé diverses fonctions dans les secteurs de l'actuariat, de l'administration, et du marketing.

De plus, M. Charest a siègé au conseil d'administration de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) et a agi à titre de président pour la période 2006-2007.

M. Charest a également mené de nombreuses négociations complexes au cours de sa carrière, notamment quant au choix d'un gestionnaire pour le nouvel amphithéâtre de la ville de Québec.

M. Charest est aussi très actif auprès des organismes humanitaires. Il appui, par exemple, Centraide Québec dans toutes ses activités depuis 2000. En 2013, il a reçu le prix du conseil de Centraide Canada. En avril 2012, monsieur Charest a reçu l'Ordre des mécènes de la Ville de Québec. En juillet 2016, M. Charest est devenu Officier de l'Ordre du Canada.

M. Charest est titulaire d'un baccalauréat en sciences actuarielles de l'Université Laval, et est fellow de l'Institut canadien des actuaires (F.I.C.A.) et de la Society of Actuaries (F.S.A.).

L'histoire du Pont de Québec

Une merveille d'ingénierie, une structure historique, un atout stratégique

LES PREMIÈRES CONSTRUCTIONS

Le 2 octobre 1900, le premier ministre du Canada de l'époque, Sir Wilfrid Laurier, posait la pierre angulaire du pont de Québec. Le 29 août 1907, la partie sud de la charpente du Pont s'est effondrée, entraînant ainsi la mort de 76 ouvriers, dont 33 étaient de la communauté Mohawk de Kahnawake.

Le pont, à vocation ferroviaire, a été conçu afin de lier les rives et améliorer la connexion des chemins de fer du Québec aux États-Unis, notamment aux 11 compagnies de chemins de fer. Le design prévoyait deux voies ferrées et une chaussée carrosable. Il s'agit du pont cantilever ayant la plus longue portée libre au monde, avec 549 mètres entre ses piliers principaux.

Le 17 août 1908, le ministère fédéral des Chemins de fer et des Canaux a mandaté trois ingénieurs, dont le canadien H. E. Vautelet, afind'apporter les changements nécessaires au concept de base du Pont, menant ainsi à l'utilisation d'un alliage d'acier au nickel pour rehausser la résistance aux ruptures. La mise en chantier débuta en 1913. La travée centrale a été construite entre mai et juillet 1916 dans l'anse de Sillery. Le 11 septembre 1916, un dernier effondrement tragique est survenu, causant la mort de 13 ouvriers, en plus des 14 blessés. Encore aujourd'hui, la travée s'étant effondrée repose au fond du fleuve.

LA CONSTRUCTION FINALE

Le 20 septembre 1917, l'érection et la mise en place d'une nouvelle travée s'est effectuée avec succès, connectant ainsi les deux rives du fleuve Saint-Laurent. C'est le 17 octobre 1917 qu'une première locomotive et deux wagons contenant 400 passagers traversa le Pont en direction de la rive sud. L'inauguration officielle du Pont de Québec eut lieu le 29 août 1919 par le Prince de Galles.

CONFIGURATION DES TABLIERS DU PONT

En 1929, une chaussée carossable a été ajoutée aux deux voies ferrées pour accomoder les besoins des citoyens de la grande région de Québec. De 1929 à 1942, il s'agissait d'un pont à péage pour les automobilistes. En 1949, les autorités fédérales ont décidé de modifier la configuration du tablier en changeant l'une de voies ferrées par une artère de circulation pour les automobilisites. Pour répondre à la croissance du traffic interrive, une troisième voie carrosable est ajoutée en 1993.

VALEUR CULTURELLE

Le Pont est à la fois un joyau architectural et un lieu historique national. Le 23 mai 1987, le Pont de Québec est désigné Monument historique international du génie civil par l'American Society of Civil Engineers, pour souligner le défi technique que représentait sa construction au début du siècle. À l'époque, cet honneur n'avait été décerné qu'à quatre autres œuvres de génie civil à l'échelle mondiale. Le 24 janvier 1996, le gouvernement du Canada désigne le Pont de Québec comme lieu historique national, le reconnaissant ainsi comme étant le plus important pont de l'histoire du génie civil canadien.

LIEN STRATÉGIQUE

Aujourd'hui, le Pont continue d'assurer le mouvement tant des passagers que des marchandises entre les deux rives et l'Amérique du Nord. Plus de 35 000 véhicules, dont 270 autobus de transport en commun, ainsi qu'environ 8 trains de passagers de VIA et 5 trains de marchandise du CN, empruntent quotidiennement le pont de Québec.

