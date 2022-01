Un pas de plus vers la réalisation du Complexe aquatique de Laval

« Offrir davantage d'infrastructures sportives est une priorité pour notre administration. Je suis heureux à l'idée de faire enfin profiter la population de ces installations qui demeurent entièrement accessibles et récréatives. Ce projet, attendu depuis plusieurs années, augmentera considérablement la disponibilité d'heures de piscine et de cours de natation offerte à l'ensemble de la population, en plus de permettre aux athlètes de la région de s'y entraîner. »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

L'affectation de cette somme au projet de complexe aquatique sera possible une fois l'entrée en vigueur d'un règlement dont le projet fera l'objet d'une consultation publique écrite dans les prochaines semaines.

Vue d'ensemble du projet

Ce nouveau complexe, depuis longtemps attendu par l'ensemble des organismes du milieu, agira comme pôle de divertissement permettant une offre bonifiée de sports et d'activités aquatiques complémentaire aux autres piscines du territoire. Ainsi, il transformera l'offre aquatique à Laval et dans toute la région. Il aura des impacts positifs à de multiples niveaux. Non seulement le complexe aquatique permettra à Laval de se positionner au niveau international, il engendrera d'importantes retombées économiques à court et à long terme et il encouragera la pratique de l'activité physique auprès de la population lavalloise.

Contribution gouvernementale

Rappelons que pour la réalisation de ce projet d'envergure, la Ville de Laval peut compter sur l'appui financier des deux paliers de gouvernement pour la construction du bâtiment. Ainsi, le gouvernement du Canada accorde 10 M$, par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement du Québec contribue également à la hauteur de 10 M$, grâce au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

Faits saillants du complexe aquatique

Ce projet prévoit la construction de 3 bassins comprenant un bassin récréatif avec jeu d'eau, un bassin de 50 mètres (dimension nette) et un bassin de plongeon comprenant une tour de 10 mètres ainsi qu'un studio d'entraînement multifonctionnel et une salle de conditionnement physique.

Ce projet représentera un attrait économique avec l'arrivée de compétitions provinciales et nationales.

Le nouveau complexe aquatique pourra accueillir jusqu'à 875 baigneurs et 500 spectateurs.

En lien avec la Politique de l'activité physique de Laval, le projet vise notamment à offrir à la population l'accès à une infrastructure de qualité où pratiquer des activités aquatiques récréatives dont la natation, la natation artistique (nage synchronisée), le waterpolo, le plongeon, l'aquaforme, les cours de sauvetage et le bain libre.

Le nouveau bâtiment permettra aussi aux divers organismes sportifs de compétition d'accéder à des installations propices au développement des athlètes de la région.

L'infrastructure sera érigée aux côtés du Cosmodôme, près de l'autoroute 15.

Renseignements: Sources : Anne-Marie Braconnier, Service des communications et du marketing, Responsable des affaires publiques, 450 680-2343, [email protected]; Anis Telmat, Cabinet du maire, Conseiller politique, 514 464-6596, [email protected]