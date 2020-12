Un pas de plus vers la réalisation de la phase II du projet de Minerai de fer Québec inc. à la mine du lac Bloom

SEPT-ÎLES, QC, le 11 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec soutient à hauteur de 120 millions de dollars le projet d'investissement de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFP Pointe-Noire) visant à augmenter la capacité de ses installations. Cette initiative lui permettra d'accueillir la production de minerai supplémentaire de la mine du lac Bloom découlant de la réalisation de la seconde phase du projet de Minerai de fer Québec inc. (MFQI) sur la Côte-Nord.

Globalement, près de 700 millions de dollars seront investis dans la région de la Côte-Nord pour la réalisation du projet de MFQI et de celui de la SFP Pointe-Noire. Ces deux initiatives mèneront à la création de quelque 500 emplois bien rémunérés.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

À la suite du succès de sa première phase d'exploitation de la mine du lac Bloom, située à Fermont, MFQI prévoit mettre en œuvre la seconde phase. Celle-ci lui permettrait de doubler sa production de minerai, qui pourrait atteindre jusqu'à 15 millions de tonnes par année, par la construction d'une deuxième usine de traitement sur le site du lac Bloom. Ce projet représente des investissements de près de 550 millions de dollars de la part de MFQI. De plus, il permettra la création de 500 emplois pendant la construction de l'usine et de 375 emplois permanents une fois le projet mené à terme.

Comme pour le minerai issu de la première phase du projet, MFQI transbordera ces volumes supplémentaires à partir des installations multiusagers de la SFP Pointe-Noire. Pour augmenter la capacité de ses infrastructures, cette dernière réalisera un projet d'investissement de 135 millions de dollars, qui sera financé à hauteur de 50 millions de dollars par la Société du Plan Nord et de 85 millions de dollars par MFQI. Une partie de la contribution de MFQI fera l'objet d'un prêt pouvant atteindre 70 millions de dollars et provenant du Fonds du développement économique, dont Investissement Québec est mandataire.

« La relance économique passe par la réalisation de projets miniers performants dans nos régions. Nous sommes heureux d'appuyer la deuxième phase d'exploitation de la mine du lac Bloom par Minerai de fer Québec, qui doublera sa capacité de production et qui augmentera, par le fait même, ses exportations sur les marchés internationaux. En investissant dans de nouvelles infrastructures permettant à la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire d'accueillir le minerai supplémentaire du lac Bloom, nous soutenons un projet hautement stratégique pour la Côte-Nord et l'économie de tout le Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Le Plan d'action nordique propose des gestes concrets pour améliorer la qualité de vie des gens qui habitent dans le nord du Québec. La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire en est une pièce clé pour la croissance socioéconomique de la Côte-Nord. L'investissement de 50 millions de dollars de la Société du Plan Nord favorisera le développement de l'aspect multiusager des installations et des opérations à Sept-Îles. Les activités de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire pourront ainsi, à terme, bénéficier à un plus grand nombre d'acteurs de l'industrie minière et créer davantage de richesse pour ceux qui habitent au nord du 49e parallèle. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants :

MFQI est une entreprise créée en 2016 par Champion Iron Limited afin d'acquérir les actifs de la mine du lac Bloom, lesquels ont été mis en vente dans le cadre du processus de liquidation des actifs de la division canadienne de Cliffs Natural Resources.

La phase I du projet de MFQI sur le site de la mine du lac Bloom lui a permis d'atteindre une capacité de production de 7,4 tonnes de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) par année.

(66,2 % Fe) par année. La SFP Pointe-Noire, située à Sept-Îles, offre divers services liés à l'exploitation des ressources naturelles. Elle réalise principalement des activités de manutention et de transport. Elle s'impose comme un incontournable du développement économique de la Côte-Nord.

Le Fonds du développement économique est un véhicule privilégié par le gouvernement pour effectuer des interventions structurantes au bénéfice du développement économique du Québec. Il contribue à relever les défis auxquels font face les entreprises québécoises, et ce, tout en maximisant les retombées économiques de ces interventions.

La Société du Plan Nord contribue, dans une perspective de développement durable, à la planification et au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

