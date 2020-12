Un pas de plus vers l'écoresponsabilité

MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Courant Plus, la première entreprise en transport écologique à Montréal et Décathlon Canada unissent à nouveau leur force pour faire un pas de plus vers la livraison écoresponsable.

Au début de la pandémie en mars 2020, Décathlon et Courant Plus ont conclu un partenariat afin qu'une partie des livraisons entre la succursale du Centre Eaton et du centre de distribution de Décathlon, situé dans l'est de la ville, se fasse par camion électrique.

Quelques mois plus tard, ils souhaitent aller encore plus loin.

À l'ère du commerce électronique, Décathlon propose maintenant ce service de livraison écologique pour toutes les commandes en ligne livrées dans le centre-ville de Montréal. Le service a été lancé en prévision des livraisons du Vendredi fou et des achats des fêtes.

Un petit pas « vert » qui permet à Décathlon de prendre position sur les enjeux environnementaux. D'ailleurs au début de la pandémie, lorsque les magasins avaient dû fermer leurs portes, le magasin du Centre Eaton avait privilégié la livraison à vélo pour les articles non volumineux.

« La mission de Décathlon est de rendre le plaisir et les bienfaits du sport durablement accessibles au plus grand nombre au Canada. En tant qu'entreprise, nous sommes conscients de nos actions envers notre environnement et nous nous sentons très responsables de celui-ci. » indique Sukhbarinder Singh Gill, Ecommerce product leader.

« Nous croyons également en un partenariat avec des entreprises de démarrage canadiennes locales qui partagent la même mentalité que Décathlon. Comme première étape parmi les nombreuses autres pour livrer durablement nos produits à notre clientèle, nous nous sommes associés à Courant plus, une entreprise de livraison basée à Montréal, pour offrir une livraison plus écologique et plus propre dans toute la ville. Nous espérons ouvrir d'autres zones de livraison dans un avenir proche avec Courant Plus. »

Décathlon est également fière de pouvoir s'associer à des compagnies 100% québécoises et de faire rayonner les intervenants locaux.

« Grâce à ce partenariat unique en Amérique du Nord, Décathlon et Courant Plus accélèrent la décarbonation du commerce de détail et démontrent qu'il est possible de concilier responsabilité environnementale, innovation et compétitivité», a déclaré Clément Sabourin, Co-fondateur de Courant Plus. «Nous sommes très fiers que notre flotte de vélos-cargos électriques, de voitures électriques et de camions électriques, achemine aux Montréalais leurs colis Décathlon sans polluer! Cela va permettre de passer un Noël plus vert, plus durable. »

À propos de Courant Plus

Courant Plus vise à rendre plus agile, plus vert et plus intelligent le transport des marchandises à Montréal. L'entreprise a été créée à Montréal en 2019 par des professionnels reconnus de l'industrie des transports et de jeunes entrepreneurs désireux d'accélérer la transition écologique en fournissant aux sociétés des services de livraisons écologiques, compétitifs et agiles.

À propos de Décathlon Canada

Décathlon Canada appartient au groupe Decathlon, une marque mondialement connue qui conçoit, fabrique, teste et vend ses propres produits pour 65 sports. Sa mission : rendre durablement le plaisir et les bienfaits du sport accessibles au plus grand nombre en proposant des produits novateurs et de qualité à des prix justes. Décathlon Canada permet aux personnes de vivre une expérience sportive complète : magasins d'expérience, activité de sports et applications pour l'entraînement.

