Un pas de plus pour mettre fin graduellement aux agences privées en santé

QUÉBEC, le 7 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, souligne qu'à compter du 14 avril prochain, les tarifs payés aux agences de placement de main-d'œuvre indépendante seront plafonnés. C'est une étape de plus afin de mettre fin progressivement aux agences privées. Soulignons que les établissements du réseau de la santé et des services sociaux sont en action pour réduire le recours aux agences de placement de personnel et à la main-d'œuvre indépendante (MOI). Déjà, des résultats encourageants sont observés : en date du 20 mars 2024, près de 1 000 personnes provenant des agences ont été embauchées dans le réseau.

Renforcer le réseau public

Au fil des années, le recours à la MOI est devenu une pratique de plus en plus courante dans le réseau de la santé. Comme il s'y est engagé avec le Plan santé, notre gouvernement veut changer les choses et souhaite que le réseau de la santé et des services sociaux devienne un employeur de choix. S'affranchir du recours à la MOI contribuera à atteindre cet objectif.

Aujourd'hui, avec le plafonnement des tarifs payés aux agences de placement de main-d'œuvre indépendante, le gouvernement franchit une nouvelle étape pour mettre fin graduellement à la MOI. Par exemple, le taux horaire payé à une agence pour une infirmière clinicienne sera plafonné à 74,36 $ l'heure, alors que dans les dernières années, les agences pouvaient facturer 150 $ l'heure et même plus. À terme, la fin du recours à la main-d'œuvre indépendante permettra d'économiser 1,3 milliard $ d'ici 2028-2029. Grâce au réinvestissement de ces sommes dans le réseau public, notamment dans la formation et l'embauche de personnel additionnel, ce sont les patientes et les patients qui bénéficieront ainsi d'une meilleure expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Le réseau déjà en mouvement

Les établissements des centres urbains (Capitale-Nationale, Montréal, Chaudière-Appalaches, Laval et Montérégie), qui doivent cesser de recourir à la main-d'œuvre indépendante en octobre prochain, ont déjà observé une diminution de 21 % des heures travaillées par les agences et la MOI pour les préposées et préposés aux bénéficiaires, et de 22 % chez les auxiliaires aux services de santé et services sociaux (ASSS). Pour certains établissements publics, la diminution du recours aux agences et à la MOI pour ces deux titres d'emploi approche même 50 %. Les établissements qui ont procédé au plus grand nombre d'embauches de personnel provenant de la main-d'œuvre indépendante sont le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal, le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal ainsi que le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Citation :

« Avec le Plan santé, nous nous sommes engagés à ce que le réseau de la santé et des services sociaux devienne un employeur de choix. Pour atteindre cet objectif, nous devons entre autres réintégrer nos professionnels de la santé dans le réseau public et leur permettre une meilleure prévisibilité. L'étape que nous franchissons aujourd'hui est en droite ligne avec le changement de culture que nous effectuons pour la rétention et l'attraction du personnel, et ce, en parallèle avec le renouvellement de nos conventions collectives. J'invite d'ailleurs toutes les personnes qui travaillent à l'extérieur du secteur public, et qui sont encore hésitantes, à se joindre à nous dès maintenant. C'est en rendant notre réseau de la santé plus attrayant que nous pourrons avoir du personnel en nombre suffisant et fier de faire partie de la transformation du réseau pour répondre aux besoins des Québécoises et Québécois. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants:

Rappelons que le Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à la main-d'œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux a été adopté en octobre dernier. Il vise une limitation progressive du recours aux services des agences dans le secteur de la santé et des services sociaux d'ici octobre 2026 : 20 octobre 2024 inclusivement pour les territoires urbains (Capitale-Nationale, Montréal, Chaudière-Appalaches, Laval et Montérégie); 19 octobre 2025 inclusivement pour les territoires mitoyens (Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie et Centre-du-Québec, Estrie, Lanaudière et Laurentides); 18 octobre 2026 inclusivement pour les territoires éloignés (Bas-Saint-Laurent, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Nunavik).

a été adopté en octobre dernier. Il vise une limitation progressive du recours aux services des agences dans le secteur de la santé et des services sociaux d'ici octobre 2026 : Le ministère de la Santé et des Services sociaux suit de près les stratégies de réduction du recours aux agences et à la main-d'œuvre indépendante ainsi que celles d'embauche de personnel mises en place par les établissements publics.

Rappelons qu'un meilleur encadrement du recours aux agences privées de placement de personnel et à la main-d'œuvre indépendante est un élément clé du Plan santé . Le gouvernement poursuit ainsi son important changement de culture dans le réseau.

