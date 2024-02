Un pas dans la bonne direction pour la reconnaissance de la formation collégiale en soins infirmiers

ALMA, QC, le 2 févr. 2024 /CNW/ - L'Association des enseignantes et des enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec (AEESICQ) accueille favorablement cette nouvelle rapportée par Ici Radio Canada affirmant que « L'OIIQ renonce pour le moment au baccalauréat obligatoire pour pratiquer leur profession » émis par monsieur Alexandre Banville du bureau de la présidence. Après toutes ses années d'efforts, l'AEESICQ se réjouit que la formation collégiale en soins infirmiers soit toujours reconnue de qualité et qualifiante. Cette affirmation permet de valoriser, enfin le travail des enseignantes des collèges du Québec et ce depuis plus de 50 ans. Les enseignantes des collèges ont su au fil des ans, s'actualiser pour répondre aux besoins actuels de la population.

L'AEESICQ constate donc que les partenaires tiennent compte des recommandations de M. Gariepy, le commissaire de l'Office des Professions du Québec. Dans les travaux futurs, tant pour l'examen professionnel que pour la porte d'entrée à la profession, l'AEESICQ souhaite toujours être un partenaire actif dans le processus de modernisation du programme de soins infirmiers.

Cette nouvelle se veut rassurante pour les personnes étudiantes, de savoir que leur diplôme collégial demeure reconnu pour œuvrer à titre d'infirmière et que leur examen professionnel est actuellement travaillé avec l'accompagnement de l'Office des professions du Québec.

L'AEESICQ continue de suivre de près les travaux entourant la formation de la profession et maintient son intention de faire partie des décisions

L'AEESICQ est une association à laquelle l'adhésion des membres, des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges, est volontaire. Chaque année, environ 400 d'entre eux adhèrent à l'association, née en 1985, dans le but de promouvoir la formation collégiale en soins infirmiers et de représenter les intérêts de ses membres auprès de diverses instances en faisant valoir la complexité du rôle d'enseignante et d'enseignant en soins infirmiers. L'AEESICQ accueille aussi comme membres particuliers les infirmières techniciennes en travaux pratiques qui œuvrent au sein des laboratoires de soin des collèges. Toutes les enseignantes en soins infirmiers sont membres de l'OIIQ.

