Un partenariat pour l'incubation d'entreprises en technologies médicales à Québec

QUÉBEC, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - Quantino, l'incubateur d'entreprises en hautes technologies propulsé par INO, et le Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval (Institut) s'associent pour offrir des services complets d'incubation aux entreprises médicales émergentes. L'objectif? Accélérer ici le développement de solutions pour prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies cardiovasculaires et respiratoires (incluant la COVID-19 et autres virus émergents), ainsi que le diabète de type 2 et l'obésité.

Cette collaboration entre les deux organisations permet d'élargir l'offre de Quantino - initialement dédiée aux startups œuvrant en optique, photonique, quantique et hardware - en facilitant l'accès à des infrastructures et services, et grâce à la participation d'experts de l'Institut pour la sélection et l'accompagnement d'entreprises ayant des projets dans le domaine de la santé.

Ce partage d'expertises, de laboratoires, de salles blanches, de services en entrepreneuriat et de plateformes de recherche favorisera l'essor de compagnies à forte valeur ajoutée qui développent des innovations d'avenir et des produits technologiques révolutionnaires dans le domaine médical.

« Cette union entre Quantino et l'IUCPQ-UL est une excellente nouvelle pour l'avancement des connaissances dans le domaine médical. En plus de contribuer à l'essor économique de notre Capitale-Nationale et au maintien du savoir, elle favorisera l'émergence d'idées et de technologies innovantes qui auront un effet direct sur l'amélioration de la santé humaine », a souligné la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, madame Geneviève Guilbault.

« S'inscrivant au groupe des incubateurs-accélérateurs de Québec, initié par la Ville dans le cadre de sa Vision entrepreneuriale 2026, la collaboration entre INO et l'IUCPQ-UL permettra d'offrir des services complets d'incubation aux entreprises médicales émergentes à Québec. Ce lien direct entre la recherche et l'entrepreneuriat est créateur de richesse et c'est pourquoi la Ville est fière d'appuyer de telles initiatives », a affirmé monsieur Régis Labeaume, maire de Québec.

Pour monsieur Alain Chandonnet, président-directeur général de INO, « cette association fera de la région de Québec une terre d'accueil de choix pour les entrepreneurs du domaine des technologies médicales. À terme, nous sommes convaincus qu'il naîtra ici des innovations qui rayonneront à l'international et qui aideront le Québec à tendre vers l'autosuffisance médicale tout en développant l'économie de notre région ».

« Nous sommes heureux de confirmer ce partenariat entre l'IUCPQ-UL et Quantino. Cette association de nos deux organisations sera propice à la création de conditions gagnantes supportant le déploiement d'innovations dans nos domaines d'expertise. », a ajouté le docteur Denis Richard, directeur du Centre de recherche de l'Institut.

Soyez prêts pour le prochain appel de candidatures! Vous avez une entreprise en démarrage œuvrant dans le domaine médical? ommuniquez avec nous sans tarder : https://www.quantino.ca/fr/devenir-incube/.

Téléchargez les photos ici : https://bit.ly/3iYNbGp

À PROPOS DE QUANTINO

Propulsé par INO, Quantino est un incubateur en hautes technologies, notamment en optique, photonique, quantique et hardware, situé à Québec. Ses activités sont rendues possibles grâce à l'appui, au support et à la reconnaissance des partenaires de la première heure suivants : la Ville de Québec et le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Cliquez ici pour visiter les installations de Quantino en 360 degrés. www.quantino.ca.

À PROPOS DE L'INSTITUT - IUCPQ.qc.ca

Annuellement, 16 333 personnes y sont hospitalisées et 130 331 visites sont réalisées en mode ambulatoire pour 45 296 usagers. Le bassin de desserte s'élève à plus de deux millions d'habitants, soit environ 30 % de la population du Québec. Affilié à l'Université Laval, l'établissement compte sur la collaboration et le dévouement de 3 500 employés, médecins, professionnels, chercheurs, gestionnaires et bénévoles pour offrir des soins et des services de qualité aux clientèles hospitalisées et ambulatoires. L'Institut offre notamment des programmes de soins et de services spécialisés et ultraspécialisés pour le traitement des maladies cardiovasculaires, respiratoires et des maladies reliées à l'obésité. Les médecins et les professionnels de la santé de l'Institut possèdent une vaste expertise et contribuent à faire avancer la science de la médecine. L'Institut a aussi comme mission d'évaluer des technologies et des modes d'intervention en santé. Le Centre de recherche de l'Institut est reconnu internationalement pour la qualité de ses travaux de recherche. https://iucpq.qc.ca/.

À PROPOS DU CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE

DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC - UNIVERSITÉ LAVAL

Le Centre de recherche a comme vision d'être un acteur international déterminant dans la lutte contre les maladies chroniques sociétales grâce à son modèle de recherche intégrée en cardiologie, en pneumologie et en obésité-métabolisme. Le Centre de recherche compte sur la collaboration de 177 chercheurs et médecins chercheurs, dont plusieurs sont reconnus comme étant des chefs de file dans leur domaine. Ces chercheurs, de renommée internationale, sont parmi les plus productifs au Québec. De plus, l'arrimage parfait des axes de recherche aux spécialisations de l'Institut assure une synergie entre les cliniciens et les chercheurs, permettant ainsi un transfert rapide des connaissances vers les soins.

Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) - Vision entrepreneuriale

Rappelons que le FRCN a été créé en vertu de la Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs. Pour les années 2020 à 2024, l'agglomération de Québec dispose d'une enveloppe de 94 882 097 $ provenant du Secrétariat à la Capitale-Nationale afin de soutenir financièrement des projets dont les retombées sont considérables sur le territoire.

SOURCE Quantino

Renseignements: Mathieu Bilodeau, gestionnaire aux communications, INO, Cell. : 418 580-7701, Courriel : [email protected]; Joel Clément, conseiller cadre aux relations publiques, médiatiques et ministérielles, IUCPQ-UL, Courriel : [email protected]