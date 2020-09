TORONTO, le 18 sept. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada et à un partenariat unique avec l'Église Unie du Canada, jusqu'à 5 000 nouveaux logements abordables seront construits partout au pays au cours des 15 prochaines années.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé que le Fonds d'innovation pour le logement abordable offre à la United Property Resource Corporation (UPRC), une société d'aménagement de l'Église Unie du Canada nouvellement mise sur pied, une marge de crédit de 20 millions de dollars. Le financement servira à couvrir les coûts préalables à l'aménagement et à la construction, afin que l'UPRC puisse créer des logements abordables dans l'ensemble du pays. L'UPRC aménagera plus de 200 sites stratégiques dans le parc de terrains de l'Église Unie du Canada.

L'annonce a eu lieu au 1598, rue Queen Est, à Toronto, sur le site du premier R-Hauz immeuble résidentiel construit en bois d'œuvre massif à Toronto. Le bâtiment durable sur le plan environnemental représente l'engagement de l'UPRC à combler le « chaînon manquant » en matière de logement partout au pays et à défendre des modèles immobiliers progressifs qui sont respectueux de l'environnement et viables sur le plan financier.

Le Fonds d'innovation pour le logement abordable est une initiative de 200 millions de dollars mise en œuvre dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement et qui joue un rôle déterminant en créant la nouvelle génération de logements au Canada. L'objectif du Fonds est d'encourager de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction innovatrices dans le secteur du logement abordable. Le Fonds pour l'innovation :

appuie l'élaboration d'approches innovatrices en matière de logement abordable;

crée des collectivités inclusives et accessibles;

contribue à la lutte contre l'itinérance.

L'UPRC met à profit son expertise en aménagement immobilier et en gestion pour collaborer avec des partenaires des secteurs public et privé qui veulent faire une différence en construisant des logements abordables durables pour tous.

Citations

« Les approches innovatrices aideront à construire plus de logements abordables au Canada, répondant ainsi aux besoins que nous avons partout au pays. En sortant des sentiers battus, l'Église Unie du Canada contribue à fournir à un plus grand nombre de Canadiens des logements qui répondent à leurs besoins et qui sont abordables, et le Fonds pour l'innovation de la Stratégie nationale sur le logement les aide à assumer une partie des coûts initiaux importants pour entamer la construction de ces ensembles. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL

« L'UPRC représente une excellente occasion de repenser les quartiers canadiens en construisant des endroits diversifiés et abordables où tout le monde peut vivre, se rassembler et s'épanouir. Nous ne construisons pas seulement des logements et des collectivités pour tous les Canadiens. Si ces actifs communautaires étaient vendus aujourd'hui, l'avantage vital pour nos quartiers serait perdu à jamais. Grâce au Fonds d'innovation pour le logement abordable, notre vision de créer des collectivités ouvertes et durables peut vraiment se concrétiser. » - Tim Blair, chef de la direction, United Property Resource Corporation

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui a eu lieu au 1598, rue Queen Est, dans les territoires traditionnels des Ojibway, des Anishnabes et des Mississaugas de New Credit. Le territoire est visé par les traités du Haut-Canada.





L'UPRC s'engage à construire au moins 5 000 logements abordables, tant locatifs que de propriétaires-occupants, au cours des 15 prochaines années.





Plus de 30 ensembles sont en cours d'aménagement par l'UPRC.





Un minimum de certification LEED Or ou l'équivalent sera recherché pour chacun des ensembles de l'UPRC, avec un engagement à réduire les gaz à effet de serre et la consommation d'énergie d'au moins 10 % par rapport au Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2017.





2017. Au moins 10 % des logements d'un ensemble respecteront ou dépasseront les exigences minimales du code du bâtiment local en matière d'accessibilité. Toutes les aires communes seront entièrement accessibles.





L'UPRC travaille avec les plus grands groupes de propriétaires fonciers au Canada pour libérer de la valeur dans des biens immobiliers qui sont ensuite réinvestis à des fins sociales. La Fiducie nationale estime que 9 000 communautés confessionnelles fermeront leurs portes au cours de la prochaine décennie, ce qui créera une occasion énorme de réaffecter des actifs et de bâtir des collectivités durables ouvertes à tous.





pour libérer de la valeur dans des biens immobiliers qui sont ensuite réinvestis à des fins sociales. La Fiducie nationale estime que 9 000 communautés confessionnelles fermeront leurs portes au cours de la prochaine décennie, ce qui créera une occasion énorme de réaffecter des actifs et de bâtir des collectivités durables ouvertes à tous. Le Fonds d'innovation pour le logement abordable versera une aide de 200 millions de dollars sur cinq ans à des projets qui mettent en valeur de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction innovatrices, qui permettent de réduire les coûts et les risques liés au financement d'ensembles de logements abordables et qui contribuent à rendre ce secteur plus attrayant pour les promoteurs et les investisseurs privés.





Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.





s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.





Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Renseignements: Jessica Eritou, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected] ; Wilbur McLean, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 416-218-3331, [email protected] ; Laura Currie Ryder, United Church Resource Corporation, 416-317-9447, [email protected] ; Francesca MacKinnon, R-Hauz Solutions Inc., 514-265-2546, [email protected]

