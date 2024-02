SYDNEY, 9 février 2024 /CNW/ - Jon Jones, champion du monde de l'UFC et sans doute le meilleur combattant en arts martiaux mixtes de tous les temps, a visité l'Australie et a collaboré avec Lifecykel Labs pour organiser et animer une journée d'entraînement de haut niveau qui a eu lieu au Belmore Sports Ground, le domicile des Bulldogs de Canterbury-Bankstown.

Julian Mitchell, chef de la direction de Lifecykel Labs, a déclaré : « Nous sommes extrêmement honorés de travailler avec Jon Jones et d'apprendre de sa philosophie de vie en tant qu'athlète d'élite. Le travail acharné et l'utilisation des meilleurs aliments, comme les champignons fonctionnels constituent une excellente base favorisant une culture de performance de haut niveau qui connaît un succès continu. »

Cameron Ciraldo, entraîneur en chef des Bulldogs de Canterbury-Bankstown, a déclaré : « Nos joueurs ont beaucoup à apprendre de Jon Jones. Il est le champion incontesté des poids lourds. Il donne toujours le meilleur de lui-même et il n'abandonne jamais, ce qui est nécessaire lorsqu'on se présente sur le terrain. Sa concentration, sa force et sa résilience, surtout sous pression, sont des aspects qui suscitent l'admiration et dont nous pouvons tous tirer des leçons. »

Lors de l'événement, Jon Jones a affirmé être en accord avec la déclaration d'Andrew Tate selon laquelle « Derrière chaque homme bien, il y a une femme bien. Il est extraordinaire d'avoir quelqu'un sur qui compter à la maison. C'est le secret de mon succès. » Il a également commenté la récente vidéo controversée d'Andrew Tate sur la thérapie d'exposition au froid : « Je n'utilise pas très souvent les bains de glace. » Il a ajouté qu'il avait vu certains des vidéos d'entraînement d'Andrew Tate : « Il réussit assez bien et il a fait ses preuves. Il essaie de partager ses connaissances, mais il n'atteint pas toujours son but. Il tente d'accroître les connaissances, et je suis là pour ça. »

En ce qui concerne Joe Rogan, Jon Jones a mentionné qu'il consommait pas mal de champignons. Il a ajouté : « Joe est un homme formidable. Après mon deuxième événement de l'UFC, il m'a invité au restaurant et m'a dit : « Jon, j'ai vu tellement de jeunes athlètes talentueux, mais je les vois venir et repartir année après année. Selon moi tu as un énorme potentiel. Ne t'impose jamais de limites. Ne fais pas de compromis. » Et il m'a conseillé de m'entourer des gens les plus intelligents que je pouvais trouver dans le métier, et d'apprendre le plus possible de ces derniers. Parce que ce serait très dommage de gaspiller tout ce potentiel. »

Il a poursuivi en disant ceci au sujet de Jake Paul : « Jake est génial pour les sports de combat; son sens des affaires est incroyable et il a pu accomplir bon nombre de choses à l'extérieur de l'octogone que beaucoup d'athlètes talentueux n'ont pas réussi à faire. Et pour moi, c'est une grande réalisation. »

La journée d'entraînement des Bulldogs comportait quatre défis précis que les joueurs ont dû relever, y compris la mesure de leur capacité pulmonaire dans le cadre du défi « Gas in the tank ». Les gagnants de chaque défi ont été déterminés par Jon Jones.

