Un partenariat ambitieux pour propulser la culture à Québec - Le Grand Théâtre de Québec et TELUS scellent un partenariat de plus de 5 millions de dollars

QUÉBEC, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - Faire rayonner les arts de la scène et les arts numériques à Québec et même au-delà, telle est la raison d'être du partenariat ambitieux que le Grand Théâtre de Québec et TELUS sont fiers d'annoncer aujourd'hui. L'entente, qui s'échelonne sur une période de 10 ans, représente un investissement de plus de 5 millions de dollars directement dans le développement culturel de la Capitale-Nationale.

L'union naturelle entre l'entreprise de télécommunication engagée envers la culture québécoise depuis près de 20 ans et l'institution culturelle de renommée qui fêtera ses 50 ans l'année prochaine propulsera l'offre artistique sous toutes ses formes en assurant la bonification de la programmation du Grand Théâtre pendant 10 ans.

« C'est la première fois que le Grand Théâtre conclut un tel partenariat. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir bénéficier de l'appui d'une compagnie aussi impliquée envers la culture qu'est TELUS. Avec les projets en cours de réalisation, le Grand Théâtre est résolument tourné vers l'avenir, tout en servant sa mission première qui est d'être un lieu de diffusion et de démocratisation des arts de la scène », affirme M. Gaétan Morency, président-directeur général du Grand Théâtre.

Le Studio devient le Studio TELUS

Le Studio TELUS, cette plateforme unique qui fait office de laboratoire de création pour les artistes et de lieu de découvertes pour le public, verra sa programmation bonifiée par l'entremise du partenariat. La clientèle continuera d'y découvrir des artistes de tous les horizons avec des projets innovants pouvant intégrer de nouvelles technologies, et ce, dans un environnement chaleureux, moderne et convivial. Une terrasse adjacente sera construite en 2021 afin de bonifier l'expérience client et d'animer les espaces publics extérieurs du Grand Théâtre.

De plus, les clients TELUS bénéficieront d'avantages exclusifs liés à la programmation et à leur expérience au Grand Théâtre, tels que des rabais, préventes et spectacles exclusifs, en plus de ceux offerts à tous, à savoir une connexion wifi propulsée par le réseau TELUS et des bornes de recharge pour appareils mobiles, notamment.

« Plus que jamais, il est important pour TELUS de contribuer à l'épanouissement de la culture au Québec. Ce partenariat de dix ans avec l'institution emblématique qu'est le Grand Théâtre de Québec poursuit notre riche engagement dans le milieu des arts. Avec le MTELUS, la Salle Desjardins-TELUS et le Cabaret TELUS ailleurs dans la province, le partenariat du Grand Théâtre de Québec offre un rayonnement unique dans la Capitale-Nationale », a ajouté M. François Gratton, vice-président à la direction, président de groupe TELUS et chef de la direction TELUS Santé et TELUS Québec.

À propos du Grand Théâtre de Québec

Reconnu comme étant le haut lieu de la diffusion des arts de la scène pour la capitale et l'Est-du-Québec, le Grand Théâtre est une institution majeure de la ville de Québec depuis son inauguration en 1971. Annuellement, on y présente environ 350 événements, rejoignant ainsi près de 275 000 spectateurs. Le Grand Théâtre est une tribune de choix pour les nombreux créateurs de tous horizons qui foulent les planches de la salle Louis-Fréchette (1 885 places), de la salle Octave-Crémazie (510 places) et du Studio TELUS (125 places) saison après saison.

Œuvrant lui-même à titre de producteur et de diffuseur, le Grand Théâtre de Québec est un véritable carrefour culturel qui réunit le Conservatoire de musique de Québec et trois grandes institutions résidentes que sont l'Orchestre symphonique de Québec, Le Trident et l'Opéra de Québec.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies de l'information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 15 milliards de dollars et à 15,4 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons le potentiel de notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un chef de file indéniable de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l'échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert 736 millions de dollars et 1,4 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde.

