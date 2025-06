MALÉ, Maldives, 11 juin 2025 /CNW/ - Cet été, créez des souvenirs précieux qui dureront toute une vie, alors que Grand Park Kodhipparu, Maldives, invite les familles à échapper à l'ordinaire et à embrasser un monde de luxe tropical. Le forfait d'escapade estivale en famille du centre de villégiature promet un mélange idyllique de détente, d'excitation et de temps de qualité ensemble, le tout contre la beauté naturelle immaculée de l'océan Indien.

Offerte jusqu'au 30 septembre 2025, cette offre d'une durée limitée est soigneusement conçue pour répondre aux besoins des familles à la recherche d'une évasion maldivienne fluide et immersive. Que les voyageurs planifient une courte retraite de trois nuits ou un séjour prolongé sur l'île pouvant aller jusqu'à trente nuits, Grand Park Kodhipparu garantit que chaque moment est inoubliable.

Niché à seulement 20 minutes de l'aéroport international de Velana, le Grand Park Kodhipparu primé est réputé pour sa conception élégante, son ambiance tranquille et son service intuitif. Le forfait d'escapade estivale en famille témoigne de l'engagement du centre de villégiature à offrir des expériences enrichissantes aux invités de tous âges.

Faits saillants de l'ensemble :

Déjeuner-buffet quotidien : Commencez chaque journée par un somptueux déjeuner-buffet mettant en vedette un mélange de saveurs mondiales et de mets traditionnels maldiviens. Des fruits tropicaux aux pâtisseries fraîchement cuites et aux stations de cuisson en direct, chaque palais est comblé de la façon la plus indulgente possible.

: Commencez chaque journée par un somptueux déjeuner-buffet mettant en vedette un mélange de saveurs mondiales et de mets traditionnels maldiviens. Des fruits tropicaux aux pâtisseries fraîchement cuites et aux stations de cuisson en direct, chaque palais est comblé de la façon la plus indulgente possible. Transbordements de bateaux à vitesse pour aller-retour gratuits : Voyagez en toute simplicité et en tout confort, car le centre de villégiature offre des transbordements de bateaux à vitesse partagés gratuits, ce qui permet aux clients de profiter d'une expérience d'arrivée et de départ pittoresque et sans effort.

: Voyagez en toute simplicité et en tout confort, car le centre de villégiature offre des transbordements de bateaux à vitesse partagés gratuits, ce qui permet aux clients de profiter d'une expérience d'arrivée et de départ pittoresque et sans effort. Les enfants séjournent, jouent et mangent gratuitement : Le forfait est parfaitement conçu pour le plaisir en famille. Les enfants séjournent gratuitement et sont accueillis grâce à une gamme d'activités organisées au Kids' Club, ainsi qu'à des repas gratuits qui reflètent le plan de repas réservé par les parents, une touche réfléchie qui améliore la commodité tout en favorisant le plaisir commun.

: Le forfait est parfaitement conçu pour le plaisir en famille. Les enfants séjournent gratuitement et sont accueillis grâce à une gamme d'activités organisées au Kids' Club, ainsi qu'à des repas gratuits qui reflètent le plan de repas réservé par les parents, une touche réfléchie qui améliore la commodité tout en favorisant le plaisir commun. Sports nautiques non motorisés : Pour les familles à la recherche d'un moment d'aventure, le forfait comprend une heure d'accès gratuit à des sports nautiques non motorisés. Qu'il s'agisse de glisser au-dessus d'eaux cristallines dans un canot, de se tenir en équilibre sur une planche à pagaie ou d'explorer la vie marine dynamique avec de l'équipement de plongée, les invités peuvent renouer avec la nature et entre eux.

« Nous comprenons à quel point il est important pour les familles de passer du temps de qualité ensemble, et nous avons conçu cet ensemble pour nous assurer que chaque membre de la famille se sent à la fois choyé et inspiré », a déclaré Citra Suriah, directrice du marketing de Grand Park Kodhipparu, Maldives. « Grâce à un équilibre harmonieux entre les loisirs et l'aventure, notre forfait d'escapade estivale en famille incarne l'essence d'une retraite luxueuse et sincère sur l'île. »

Évadez-vous de la routine et découvrez un endroit où les lagons turquoises, les paumes basculantes et l'accueil chaleureux convergent pour créer un véritable paradis familial. Découvrez l'escapade estivale parfaite à Grand Park Kodhipparu, Maldives, où des souvenirs intemporels vous attendent sous le soleil maldivien.

Pour obtenir des réservations et de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.parkhotelgroup.com/grand-park-kodhipparu-maldives .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2699926/Reef_Pool_Water_Villas.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2699924/Breeze_Poolside_Dining___Bar.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2699925/F_B_Experiences___Sunset_Rendezvous_by_the_Beach.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2699927/GRAND_PARK_KODHIPPARU_MALDIVES_V_REVERSE_WHITE_ENG_png_Logo.jpg

SOURCE Grand Park Kodhipparu, Maldives

PERSONNE-RESSOURCE : Citra Suriah, [email protected], (+62) 82112695124