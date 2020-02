Un palmarès pernicieux et néfaste pour l'enseignement supérieur

MONTRÉAL, le 14 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) dénonce fortement le classement des cégeps publié dans les journaux de Québecor. « Nous n'en reconnaissons ni l'utilité ni les fondements et encore moins les résultats. Cette initiative repose sur un principe de compétition malsaine qui pervertit la mission première de ces établissements d'enseignement supérieur. Les cégeps ne sont pas des produits de consommation dont on peut mesurer la valeur marchande et, à l'heure où certains d'entre eux se livrent une farouche concurrence pour attirer une "clientèle" internationale, ce palmarès ne peut que nuire à l'ensemble du milieu collégial », affirme Caroline Quesnel, présidente de la FNEEQ.

Quels que soient les critères sur lesquels est basée cette classification, il est difficile de croire qu'ils peuvent refléter la complexité et la multiplicité des enjeux en éducation supérieure. Le Collège de Rosemont ou le Collège Dawson n'accueillent pas des étudiantes et des étudiants ayant le même profil sociodémographique, et ne sont pas confrontés aux mêmes défis que le cégep d'Alma ou de Sherbrooke, par exemple.

L'absence de palmarès ne signifie pas que les cégeps sont laissés à eux-mêmes. Des mécanismes continus d'évaluation et de veille sont déjà déployés. Que ce soit lors des assemblées des départements, du conseil d'administration ou de la Commission des études, le personnel enseignant et les autres membres de la communauté jouent un rôle actif dans l'analyse, mais aussi dans l'ajustement et l'amélioration des différents programmes. La formation collégiale est sanctionnée par un diplôme national et la FNEEQ tient à rappeler le principe fondamental qu'un DEC c'est un DEC partout au Québec.

La force des cégeps repose sur la collégialité, un concept cher aux enseignantes et aux enseignants, car c'est la gouvernance collégiale qui les distingue, entre autres, de l'entreprise privée. C'est aussi cette collégialité, à tous les niveaux, qui assure que celles et ceux qui sont en première ligne dans un établissement s'avèrent aussi les mieux placés pour répondre aux besoins de formation très diversifiés de la population étudiante.

« La qualité de nos cégeps se voit surtout attestée par les compétences et la qualité des diplômées et diplômés qu'ils forment, ce qui ne semble pas faire de doute étant donné leur contribution importante à la société québécoise », souligne Yves de Repentigny, vice-président et responsable du regroupement cégep de la FNEEQ-CSN.

La revue L'Actualité a renoncé depuis 2008 à son fameux palmarès des écoles, fortement critiqué pour ses effets néfastes. Personne ne s'en porte plus mal. Devant l'impossibilité de classer les cégeps, Québecor gagnerait en crédibilité s'il suivait la même voie.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 41 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. La fédération est l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

