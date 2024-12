Un outil novateur pour reconnaître le travail invisible en agriculture

LONGUEUIL, QC, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Les Agricultrices du Québec annoncent le lancement d'un outil en ligne conçu pour calculer la valeur du travail invisible réalisé, principalement, par les femmes en agriculture. Soutenue par le Secrétariat à la condition féminine, cette initiative vise à reconnaître et valoriser un aspect fondamental, mais souvent ignoré du quotidien des agricultrices.

(Groupe CNW/Fédération des agricultrices du Québec)

Le travail invisible regroupe des activités non rémunérées, comme les soins aux enfants, la planification des repas, la prise en charge des tâches ménagères, le bénévolat et les contributions, sans salaire ni part, dans les entreprises familiales, et représente une valeur significative. En agriculture, cette charge dépasse souvent la moyenne comme l'indique le Groupe de recherche sur le travail agricole dans son rapport Pour mieux comprendre les inégalités entre les femmes et les hommes au sein du travail agricole publié en 2023: les femmes déclarent travailler en moyenne 77 heures par semaine, incluant des heures consacrées à des activités non comptabilisées dans les calculs économiques. Environ 37 % des agricultrices mentionnent avoir de la difficulté à concilier leurs responsabilités agricoles et familiales, une situation exacerbée par l'inaccessibilité des services de garde adaptés aux réalités rurales.

« Ce travail invisible est indispensable au bon fonctionnement des fermes familiales et à la pérennité de notre agriculture, mais il reste dans l'ombre, souligne Valérie Fortier, présidente des Agricultrices du Québec. Avec cet outil, nous voulons non seulement chiffrer cette contribution, mais aussi sensibiliser la société et la classe dirigeante à cette réalité dans nos entreprises agricoles. »

L'outil met en lumière des enjeux d'équité économique cruciaux. Les femmes en agriculture assument fréquemment la planification familiale et les soins aux proches, ce qui augmente leur charge mentale. Cependant, ce travail, bien que fondamental, n'est pas pris en compte dans les coûts de production. De plus, les résultats de la consultation Femmes et ruralité, menée en 2016, nous apprennent que 33 % des femmes travaillant dans l'entreprise de leur conjoint n'ont ni salaire ni part formelle, les exposant ainsi à des situations financières précaires en cas de séparation ou de décès.

Cette invisibilité empêche également l'accès à des protections sociales importantes, telles que les congés parentaux ou les prestations de retraite. L'outil permettra non seulement de reconnaître ces inégalités, mais aussi de revendiquer des politiques mieux adaptées.

Pour Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles, cet outil maintenant disponible en ligne s'avère important : « Le travail invisible est bien présent dans le secteur agricole, comme ailleurs dans la société. Je salue l'implication des Agricultrices du Québec dans la mise en œuvre de cet outil qui permettra, à terme, de mieux comprendre cet enjeu, de valoriser davantage l'apport essentiel des agricultrices et de tendre vers une agriculture encore plus inclusive et représentative. »

Les Agricultrices du Québec invitent toutes les personnes du milieu agricole : les femmes, les hommes et les familles agricoles à utiliser cet outil accessible en ligne, pour mieux comprendre et faire reconnaître leur contribution essentielle.

Pour plus d'informations ou pour utiliser l'outil, visitez le site :

agricultrices.com/outil-de-calcul

À propos des Agricultrices du Québec

Fondée en 1987, la Fédération des agricultrices du Québec (AQ), dont le nom usuel est Agricultrices du Québec, est la seule organisation agricole du Québec dédiée exclusivement aux femmes de ce secteur. L'organisation est composée de 10 syndicats d'agricultrices régionaux qui prennent part aux décisions influençant le secteur agricole et la condition féminine. Les AQ représentent l'ensemble des agricultrices résidant au Québec et forment un groupe affilié à l'Union des producteurs agricoles, dont les membres s'impliquent aux niveaux local, régional et provincial. Les AQ comptent plus de 750 membres actives et collaborent avec plus de 50 organisations agricoles au Canada.

SOURCE Fédération des agricultrices du Québec

Renseignements : Sandrine Demers, Agente de communication, [email protected], 438 498-8234