LONDRES, le 23 mars 2021 /CNW/ - OANDA Global Corporation, un chef de file mondial des services de négociation multiactifs, des données sur les devises et d'analyses en ligne, a obtenu l'approbation réglementaire pour procéder à l'acquisition du courtier polonais de premier plan Dom Maklerski TMS Brokers SA (TMS). La transaction a été approuvée par la Polish Financial Supervision Authority plus tôt aujourd'hui.

Voici la déclaration de Gavin Bambury, président-directeur général d'OANDA : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu l'approbation réglementaire concernant l'acquisition de TMS Brokers. Maintenant que l'achat a été approuvé, nous sommes impatients de conclure la transaction et de commencer à travailler à l'intégration de notre infrastructure technologique, de nos outils clés et de nos ressources de négociation afin d'offrir la meilleure expérience de négociation possible aux clients d'OANDA et de TMS. »

OANDA avait préalablement conclu une entente visant l'acquisition de la totalité des actions de TMS Brokers en septembre 2020. Cette transaction est la première d'une série d'acquisitions stratégiques qu'OANDA souhaite réaliser au cours des prochaines années.

À propos d'OANDA

Fondée en 1996, OANDA a été la première entreprise à offrir des données sur les taux de change gratuitement sur Internet, en lançant une plateforme consacrée aux opérations de change qui a contribué à paver la voie au développement des opérations relatives aux devises sur le Web cinq ans plus tard. Aujourd'hui, le groupe fournit des services de négociation multiactifs, des données sur les devises et des services d'analyse en ligne aux particuliers et aux entreprises, démontrant une expertise inégalée en matière de transactions sur devises. Comptant sur des entités réglementées dans huit marchés financiers parmi les plus actifs au monde, OANDA demeure déterminée à favoriser la transformation du secteur des transactions sur devises. Pour en savoir plus, consultez le oanda.com ou suivez-nous sur Twitter , Facebook ou YouTube .

À propos de TMS

TMS Brokers est le plus ancien courtier offrant des services de négociation multiactifs en Pologne. Depuis 1997, TMS offre ses services à des milliers de clients polonais et européens qui négocient des taux de change, des contrats sur différence sur indices, des cryptomonnaies, des actions uniques et des marchandises par l'entremise de ses plateformes MT4/MT5 et d'une application mobile exclusive novatrice. L'équipe maintes fois primée de l'entreprise aide les particuliers et les entreprises grâce à des services touchant les devises et aux actions, notamment des solutions de services-conseils et d'analyse, d'échanges de devises et de paiements en ligne autorisés. Pour en savoir plus, consultez le site www.tms.pl .

