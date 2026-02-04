Un nouvel outil régional pour soutenir les milieux de travail face à la charge mentale des femmes

CHAUDIÈRE-APPALACHES, QC , le 4 févr. 2026 /CNW/ - Dans un contexte où la conciliation travail-vie personnelle, la santé psychologique et la rétention du personnel sont des enjeux majeurs, un nouvel outil régional est lancé pour aider les milieux de travail à reconnaître et réduire la charge mentale vécue par les femmes dans leur environnements professionnels.

Conçu pour favoriser l'action concrète, cet outil propose des leviers simples et accessibles permettant aux employeurs d'agir directement sur leurs pratiques organisationnelles. Il rappelle que la charge mentale ne relève pas de la responsabilité individuelle, mais bien des structures et des façons de faire des cadres organisationnels. Il souligne le rôle central des milieux de travail dans la prévention des inégalités et la création d'environnements professionnels plus équitables.

« La charge mentale n'est pas une question individuelle, mais bien un enjeu organisationnel. Les employeurs ont un réel pouvoir d'action », souligne Andréanne Moreau Baril, chargée de projet pour le RGFCA.

Offert gratuitement, l'outil s'adresse aux employeurs, gestionnaires et responsables des ressources humaines de la région. Sa diffusion s'inscrit dans le cadre d'une campagne régionale qui se déroulera jusqu'au 15 février.

Pour consulter ou télécharger l'outil : https://cdn.prod.website-files.com/686ff38fda564d6d1681bedf/697a6b9afccedafe407d5f9c_RGFCA_Depliant_23-01-2026_numerique_employeur.pdf

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) est un regroupement régional de (24) groupes de femmes qui travaillent à la défense des droits et à l'amélioration des conditions de vie des femmes. www.femmesca.com

Ce projet est financé par le Secrétariat à la condition féminine Québec

