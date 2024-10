Un nouvel outil pour renforcer la pertinence culturelle autochtone des programmes de formation postsecondaire menant à des emplois reliés au secteur minier

VAL-D'OR, QC, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Le Pôle d'enseignement supérieur - secteur minier dévoile un rapport de recherche sur les meilleures pratiques de sécurisation culturelle autochtone, accompagné d'un outil d'évaluation pratique visant à renforcer la pertinence culturelle des programmes de formation postsecondaire menant à des emplois dans le secteur minier.

Nancy Ross, coordonnatrice du Pôle d’enseignement supérieur dans le secteur minier à l’UQAT, Vincent Rousson, recteur de l’UQAT, Isabelle Lessard, coordonnatrice du Pôle d’enseignement supérieur dans le secteur minier au Cégep de l’A-T, Joanie Caron, professeure à l’École d’études autochtones, Danny Baril, auxiliaire de recherche et Hugo Asselin, professeur et directeur de l’École d’études autochtones. (Groupe CNW/Pôle d’enseignement supérieur - secteur minier)

La recherche a été réalisée par une équipe de l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), comprenant la professeure Joanie Caron, le professeur Hugo Asselin, ainsi que l'auxiliaire de recherche Danny Baril. Le rapport fait une recension des critères de pertinence culturelle et l'outil qui l'accompagne permet d'évaluer les programmes de façon précise et objective sur la base de ces critères.

Le rapport et le guide offrent des pistes d'action et des exemples concrets aux gestionnaires d'établissements et de programmes, ainsi qu'au personnel professionnel et enseignant. « En soutenant financièrement ce projet, l'objectif du Pôle était de rendre disponible un outil très pratique pour aider nos établissements à améliorer l'accès aux études aux personnes autochtones. C'est mission accomplie! Grâce à la conception intelligente de l'outil, où chaque élément est appuyé par la recherche, la mise en place d'actions pour bonifier la pertinence culturelle est très accessible. Il n'est pas nécessaire d'être un expert ou une experte pour s'impliquer dans une démarche d'amélioration continue, peu importe le rôle que l'on joue dans notre établissement. Le Pôle ciblait les programmes du secteur minier, mais l'outil s'avère pertinent pour n'importe quel programme de formation », souligne Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue (CAT), un des établissements membres du Pôle.

Une panoplie d'actions possibles

Les pistes d'action visant à renforcer la pertinence culturelle autochtone des programmes de formation postsecondaire incluent les partenariats avec les communautés et les organismes autochtones; les ressources, les services et le soutien; la formation du personnel; le cursus scolaire; le recrutement et le soutien financier. « Il n'existe pas une mesure unique qui assure le succès de la formation des étudiants et étudiantes autochtones. C'est plutôt l'accumulation de mesures à tous les niveaux et dans toutes les sphères de l'éducation postsecondaire qui permet de mettre en place des formations culturellement pertinentes », précise la chercheure Joanie Caron.

À propos du Pôle d'enseignement supérieur - secteur minier

Le Pôle d'enseignement supérieur dans le secteur minier permet à l'UQAT et au CAT d'unir leur expertise pour offrir des formations flexibles et d'avant-garde dans le secteur minier. Il vise notamment à rendre les formations plus accessibles et agiles pour une diversité d'étudiants et d'étudiantes, tout en actualisant leur contenu pour s'arrimer aux transformations de l'industrie, de la société, ainsi qu'à l'évolution liée à l'industrie 4.0 et de la transition énergétique.

À propos de l'École d'études autochtones

Unique au Québec par son approche multidisciplinaire et interculturelle, l'École d'études autochtones de l'UQAT s'est imposée comme centre névralgique de formation et de recherche en études autochtones. Elle offre des programmes variés aux trois cycles universitaires, notamment en employabilité, en gouvernance et en gestion territoriale.

Pour consulter le rapport et l'outil, cliquez ici.

SOURCE Pôle d’enseignement supérieur - secteur minier

SOURCES: Catherine Bérubé-Leblanc, Conseillère en communication, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue; Geneviève Marchand, Conseillère en communication, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue