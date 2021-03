Un nouvel outil pour le developpement de l'aquaculture

FRAMPTON, QC, le 1er mars 2021 /CNW/ - L'Association des aquaculteurs du Québec (AAQ)* et la Table filière de l'aquaculture en eau douce du Québec (TFAEDQ)* unissent leurs efforts pour mettre sur pied une Équipe de développement de l'aquaculture québécoise (EDAQ).

Domaines d'action de l'équipe de développement

Accompagner et soutenir les projets de production en gestation ou en cours de démarrage;

Stimuler le développement de projets avec un accompagnement pour les entrepreneurs et permettre au secteur des poissons d'aquaculture de se démarquer;

Aider les entrepreneurs à piloter leurs demandes en fonction des enjeux environnementaux et économiques. Une attention particulière sera dédiée aux processus actuels pour l'obtention des certificats d'autorisation environnementale et aux mécanismes d'analyse des projets afin de renforcer la capacité́ de l'industrie à s'adapter aux changements dans l'écosystème administratif;

Se voulant une équipe de référence constituée d'entrepreneurs émérites, l'EDAQ aura à sa tête Mme Aisha Issa, M. Sc. Économie rurale et agroalimentaire, Candidate PhD génie industrie et mathématiques. Mme Issa (VALHORIZON) possède une large expérience dans l'industrie agroalimentaire avec des contributions significatives au sein de groupes tels que Bonduelle et les Serres Savoura. Elle sera en équipe avec deux chefs d'entreprise en agro-alimentaire de haut niveau : M. Marcel Ostiguy (Aliments Carrière) et M. Laurent Brochu (Groupe Brochu, New-West VR, Aquaculture L'Indigène). Ces deux chefs d'entreprise en matière de transformation alimentaire ont marqué ce secteur économique pendant des décennies. Forts de leur expertise en aquaculture, l'équipe sera complétée par M. Michel Fournier et Mme Julie Roy, respectivement, président et coordonnatrice de la TFAEDQ.

En harmonie avec la politique bioalimentaire

L'autosuffisance alimentaire et la relance économique sont deux sujets névralgiques pour l'économie Québécoise. Ils s'expriment clairement dans le cadre de la Politique bioalimentaire 2018-2025 où l'aquaculture y a été ciblée comme un secteur à fort potentiel de développement. Rappellons que ce secteur possède de nombreux atouts comme ses grandes performances environnementales, un produit aux qualités nutritives remarquables, un produit québécois pour les québécois qui respecte les principes du développement durable, disponible à l'année et qui génère une occupation dynamique du territoire.

Lors d'une récente entrevue, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, M. André Lamontagne, a réitéré le message du développement de la production aquacole et l'importance de l'émergence de projets qui seront portés par des entrepreneurs.

Ainsi, la mise sur pied de l'EDAQ composé d'entrepreneurs cadre parfaitement dans ce contexte où le gouvernement du Québec souhaite augmenter son autosuffisance alimentaire afin de motiver l'essor des projets en aquaculture. La façon de soumettre d'autres projet à l'EDAQ sera bientôt communiquée.

*Qui est l'AAQ

L'Association des aquaculteurs du Québec (AAQ) est un syndicat professionnel sectoriel affilié à l'Union des producteurs agricoles du Québec. L'AAQ regroupe les producteurs et productrices qui œuvrent dans le domaine de l'élevage des poissons, ainsi que les représentants et acteurs socio-économiques de cette industrie. L'AAQ veille à la défense des intérêts généraux de la profession dans le cadre du développement durable de l'aquaculture au Québec. Enfin, l'AAQ collabore étroitement avec la Table filière de l'aquaculture en eau douce du Québec, différents ministères provinciaux et fédéraux ainsi que plusieurs acteurs majeurs du milieu afin de favoriser l'expansion du secteur dans le respect de l'environnement et la biodiversité ainsi que de la santé et du bien-être animal.

*Qui est la Table filière

Dans le respect des principes du développement durable, la Table a pour mission de faire prospérer et progresser l'aquaculture d'eau douce québécoise en rassemblant et mobilisant les partenaires œuvrant dans le secteur autour de stratégies communes. Elle est composée de dix membres qui représentent l'ensemble de la filière : l'Association des Aquaculteurs du Québec (AAQ) (producteurs), la transformation et la distribution. Se joignent à eux, la Fédération des Pourvoyeurs du Québec (FPQ), la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), le Réseau ZEC, Pêches et Océans Canada (MPO), l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec (ÉPAQ) pour le volet formation et le groupe Ressources aquatiques Québec (RAQ), en ce qui concerne la recherche et le développement.

SOURCE Association des aquaculteurs du Québec

Renseignements: Source et information : Julie Roy, coordonnatrice TFAEDQ, Tél. : 418-835-5141, Mobile : 418-930-3613, [email protected], https://www.linkedin.com/showcase/equipeaquaculturequebec