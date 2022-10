REGINA, SK, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, un site Web (en anglais) unique en son genre a été lancé. Il contient des stratégies proactives pour réduire le risque qu'une personne atteinte de démence légère se perde.

Le site Web comprend un outil interactif qui détermine le niveau de risque de se perdre d'une personne, puis fournit des stratégies adaptées à ce niveau de risque. Il est conçu pour les personnes atteintes de démence légère.

Noelannah Neubauer a mis au point un outil interactif unique qui offre des stratégies pour réduire le risque qu’une personne atteinte de démence légère se perde. (Groupe CNW/Le Réseau de Centres d'excellence AGE-WELL (RCE))

« Les personnes atteintes de démence sont plus susceptibles de se perdre et de disparaître. Ce site Web est une nouvelle ressource facile à utiliser qui sensibilise les gens aux stratégies proactives leur permettant de rester en sécurité, en mettant l'accent sur l'équilibre entre la sécurité et l'indépendance », a déclaré Noelannah Neubauer, qui a dirigé le développement du site Web grâce au financement d'AGE‑WELL, le réseau canadien de la technologie et du vieillissement. Celle‑ci est assistante de recherche à l'École de santé publique et des systèmes de santé de l'Université de Waterloo, ergothérapeute et membre fondatrice de l'International Consortium on Dementia and Wayfinding.

Le nouveau site Web a été officiellement lancé lors de la Conférence annuelle d'AGE‑WELL, qui a eu lieu à Regina, en Saskatchewan. Il se trouve à l'adresse suivante en anglais : Canadiansafewandering.ca

Par ailleurs, il est fondé sur les Lignes directrices canadiennes pour l'errance dans un environnement sécuritaire créées par Mme Neubauer dans le cadre de son travail de doctorat sous la supervision de Mme Lili Liu, professeure et doyenne de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Waterloo. Les lignes directrices ont été éclairées par une recension des écrits et des entrevues avec des intervenants, y compris des personnes atteintes de démence, des partenaires de soins, des professionnels de la santé, des chercheurs, des sociétés Alzheimer et des organisations policières. La Société Alzheimer d'Ontario a joué un rôle clé dans l'élaboration initiale des lignes directrices. Celles‑ci ont simplifié plus de 300 types de stratégies pour les personnes atteintes de démence qui risquent de se perdre.

Le nouveau site Web fait passer les lignes directrices à un niveau supérieur d'interactivité. « Il offre des stratégies précises, fondées sur des données probantes et adaptées au niveau de risque d'une personne, tout ceci sur une plateforme facile à utiliser par les personnes atteintes de démence légère, leurs aidants naturels et les professionnels de la santé », a affirmé Mme Neubauer.

L'outil du site Web pose six questions pour évaluer le niveau de risque d'une personne de se perdre, qu'il soit faible, moyen ou élevé. Parmi les variables, citons la fréquence à laquelle ils sortent, l'heure à laquelle ils quittent habituellement la maison et la façon dont ils se déplacent habituellement dans leur communauté. Ensuite, l'outil propose des stratégies adaptées au niveau de risque de la personne, afin d'atténuer le risque de se perdre. Ces stratégies sont variées : de celles qui font appel à la technologie la plus simple, comme écrire sur un bout de papier l'adresse où la personne atteinte de démence prévoit de se rendre, à celles qui font appel à la technologie la plus avancée, comme les dispositifs GPS.

Le site Web explique également ce qu'est l'errance dans un environnement sécuritaire, les risques liés à l'errance et les raisons pour lesquelles les stratégies de prévention sont si importantes.

Sept personnes atteintes de démence ont essayé le site Web pendant une période de trois semaines. Grâce à leurs commentaires, nous avons pu améliorer la convivialité du site.

Christine Thelker était l'une de ces volontaires. « C'est quelque chose de très important pour moi en tant que personne atteinte de démence précoce qui vit seule, ce qui me met à risque. Il est essentiel que je demeure indépendant et que je dispose d'outils qui me permettent de maintenir mon autonomie et de me déplacer dans ma communauté pour interagir et en faire partie. Le fait de rester actif et de faire partie de ma communauté m'aide à rester en bonne santé, permet de mieux socialiser et m'apporte un bien‑être mental général. »

Mme Thelker, rédactrice et conférencière, a trouvé le site Web utile et convivial. « Il est conçu avec une grande réflexion afin de ne pas submerger le cerveau de la démence. On y trouve suffisamment d'information sans qu'il soit trop difficile de la consulter et que cela cause de la frustration. »

Mme Neubauer ajoute : « L'espoir est que les gens puissent essayer ces stratégies avant de penser à quitter leur communauté pour s'installer dans une résidence pour personnes âgées ou un foyer de soins de longue durée. »

Le site Web est actuellement en anglais et sera disponible en français. Ses créateurs, basés au Aging and Innovation Research Program de l'Université de Waterloo, souhaitent également le diffuser dans d'autres langues. Leah Zhang‑Kennedy, professeure adjointe à la Stratford School of Interaction Design and Business de l'Université de Waterloo, a dirigé la conception de l'interface utilisateur et le développement du site Web.

Au sujet d'AGE‑WELL :

AGE-WELL NCE Inc. est le Réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pan-canadien vise à rassembler une communauté de chercheurs, d'adultes âgés, d'aidants naturels, d'organismes partenaires et de futurs chefs de file pour accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Depuis sept ans, AGE-WELL est un catalyseur de l'innovation technologique qui aide les Canadiens âgés à mener une vie saine, indépendante et active, tout en faisant progresser le secteur canadien de la technologie du vieillissement. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. https://agewell-nce.ca/fr/accueil

