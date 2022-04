Lancement en ligne du guide pédagogique « Étudier les génocides »

MONTRÉAL, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Mois du souvenir, de la condamnation et de la prévention des génocides, la Fondation pour l'étude des génocides est fière d'annoncer la publication officielle du guide pédagogique Étudier les génocides. Ce guide a été réalisé par les professeures Sabrina Moisan de l'Université de Sherbrooke (UdeS) et Sivane Hirsch de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), avec la collaboration de la Fondation pour l'étude des génocides et le soutien financier du ministère de l'Éducation du Québec.

Disponible au education-genocide.ca pour tous les enseignants du secondaire au Québec, ce guide permettra à plus de 343 000 élèves dans 800 écoles d'étudier l'histoire de neuf génocides marquants du XXe siècle. L'outil éducatif comporte une série d'études de cas, les définitions des six étapes menant au génocide, ainsi que des plans d'enseignement, des documents de référence et des vidéos pédagogiques. Il examine également les différents génocides, et ce, à travers des vidéos de témoignages de survivants ou d'enfants de survivants vivant aujourd'hui au Canada. Des ateliers de formation seront également proposés aux enseignants pour les aider à utiliser efficacement le guide.

Les génocides présentés dans le guide sont : le génocide des Premiers Peuples au Canada, le génocide des Herero et des Nama en Namibie, le génocide des Arméniens sous l'Empire ottoman, l'Holodomor (génocide des Ukrainiens en URSS), le génocide des Roms et Sinti par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste, le génocide au Cambodge, le génocide des Musulmans en Bosnie et le génocide des Tutsi au Rwanda.

Éduquer pour contrer le racisme

Les conséquences de la haine et de l'intolérance ont des répercussions dévastatrices sur la société et l'étude des génocides outillera les élèves à comprendre et à lutter contre de telles manifestations. Ce matériel pédagogique complémentaire vise à soutenir le corps enseignant dans cette tâche délicate et à permettre l'apprentissage de l'histoire des génocides dans les écoles québécoises.

La liste complète des membres de l'équipe interuniversitaire et des personnes et associations communautaires consultées dans l'élaboration du guide est disponible ici.

Citations

« L'ignorance se traduit souvent par la haine et nous estimons qu'une partie essentielle de la solution pour mettre fin à celle-ci débute par l'éducation. Nous sommes persuadés que ce guide aidera les élèves à développer un esprit critique qui leur permettra de reconnaître les signes d'intolérance et de racisme, en plus de les outiller pour dénoncer la haine partout où ils la rencontrent. La fondation est heureuse de voir enfin se concrétiser ce projet issu de nos discussions avec le gouvernement quant à la nécessité d'offrir aux jeunes une éducation de qualité sur le génocide. » -- Heidi Berger, fondatrice et présidente de la Fondation pour l'étude des génocides

« Ce guide pédagogique est l'aboutissement d'une démarche de recherche-développement que Sivane Hirsch et moi-même avons menée pendant plusieurs années. Je peux ainsi affirmer que ce guide offre une approche pédagogique antiraciste innovante par les outils d'analyse proposée et aussi par sa focalisation sur les différentes formes que peut prendre la prévention de la violence aux différentes étapes du processus génocidaire. Ce travail a été possible grâce à la collaboration d'un grand nombre d'acteurs des milieux scientifiques et des communautés ayant été victimes de génocides. Nous leur en sommes reconnaissantes. » -- Sabrina Moisan, professeure didactique de l'histoire, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke

« Pour aborder en classe des thèmes aussi sensibles que les génocides, les enseignants doivent être bien outillés. Grâce à son contenu informatif et pédagogique, le guide Étudier les génocides deviendra un véritable outil de référence pour les professeurs qui peuvent parfois avoir certains malaises sur le sujet ou sur les bonnes façons d'éduquer les élèves concernant ces tragédies, leurs causes et leurs impacts dans l'histoire du XXe siècle » -- Sivane Hirsch, professeure didactique d'éthique, Département des sciences de l'éducation, Université de Québec à Trois-Rivières

À propos de La Fondation pour l'étude des génocides

Créée en 2014, la Fondation pour l'étude des génocides est un organisme à but non lucratif basé à Montréal, qui a comme mission de collaborer avec les gouvernements afin que l'histoire des génocides et les étapes qui y mènent soient enseignées dans les écoles secondaires au Canada et aux États-Unis. Afin d'offrir plus de soutien aux enseignants, la Fondation pour l'étude des génocides a également mis en place un programme de présentations pour les écoles secondaires, basé sur les témoignages des survivants de génocides.

