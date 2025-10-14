Le concours international Mozart 2025 de Hengqin pour jeunes musiciens s'est achevé avec succès

MACAO et ZHUHAI, Chine, 14 octobre 2025 /CNW/ - Le concours international Mozart 2025 de Hengqin pour jeunes musiciens s'est achevé avec un succès retentissant le 21 septembre 2025, au complexe culturel et artistique de Hengqin, marquant la fin d'un voyage musical de 13 jours. Le concours de cette année a attiré des centaines de jeunes musiciens de 23 pays et régions, et 75 candidats, un record dans l'histoire du concours, se sont affrontés sur scène. Au cours des 10 dernières années, le concours international Mozart pour jeunes musiciens est devenu un emblème culturel éminent de la région de la baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. Il s'agit d'un concours de musique pour jeunes de très haut niveau, reconnu au niveau international, qui favorise la communication entre la Chine et le monde tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement du secteur de la musique.

De jeunes talents internationaux se réunissent à Hengqin pour partager leur passion, leur musique et des moments inoubliables. Unis dans l’harmonie : célébration du talent, de l’amitié et de la musique lors du concert de clôture. (PRNewsfoto/Organizing Committee of Hengqin International Mozart Competition for Young Musicians) Experts et artistes échangent leurs points de vue sur le développement culturel transfrontalier à Hengqin. (PRNewsfoto/Organizing Committee of Hengqin International Mozart Competition for Young Musicians)

Le concours, jugé par un panel distingué d'artistes et d'éducateurs de classe mondiale, s'est concentré cette année sur le violon, dans trois catégories d'âge. Bien que centré sur la musique de Mozart, le répertoire comprenait également des œuvres de Bach et de Paganini, entre autres, ainsi qu'un programme dédié aux œuvres chinoises. Cet équilibre entre tradition et innovation a permis non seulement de tester les compétences techniques des candidats, mais aussi de mettre à l'épreuve leur expression artistique. Au final, 11 lauréats ont été sélectionnés dans les trois catégories.

Le concert de clôture a réuni les Salzburg Chamber Soloists et les quatre lauréats, qui ont animé la soirée en combinant des classiques de Mozart et des chefs-d'œuvre chinois, sous les acclamations du public. Au-delà du concours, une douzaine d'événements parallèles ont été organisés à Hengqin et à Macao, qui ont attiré des milliers de participants, renforçant à la fois l'éducation esthétique des jeunes et l'intégration culturelle régionale. En cette fin d'événement, nous attendons avec impatience le prochain concours international Mozart pour jeunes musiciens de Hengqin, qui reviendra chaque année pour perpétuer sa tradition.

