Un nouvel espace pour les étudiants autochtones - Le gouvernement annonce un investissement de 5,9 M$ pour rénover le pavillon Divinity de l'Université Bishop's

SHERBROOKE, QC, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le but de transformer le pavillon Divinity en un espace de rencontres et un centre de ressources pour les étudiants autochtones, une aide financière maximale de 5,9 millions de dollars a été accordée à l'Université Bishop's.

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, et la députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Mme Geneviève Hébert, en ont fait l'annonce aujourd'hui à Sherbrooke.

Ce projet fait partie du Plan quinquennal des investissements universitaires 2019-2024. Il permettra de sauver le pavillon Divinity de la démolition.

« Notre gouvernement accorde beaucoup d'importance à l'amélioration des infrastructures existantes. Je souhaite que le pavillon Divinity devienne un lieu d'études vivant et inspirant pour les étudiants autochtones, en premier lieu, et pour l'ensemble de la communauté étudiante de la région. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

« Le pavillon Divinity a été fermé en 2014 parce qu'il était jugé non sécuritaire. Une incertitude planait sur le sort réservé au bâtiment puisque les coûts de rénovation étaient relativement élevés. L'Université Bishop's a entamé une collecte de fonds pour combler la différence entre l'aide accordée par le gouvernement et le coût total des rénovations. J'encourage tous les gens d'affaires de la région et d'ailleurs ainsi que les anciens diplômés de l'université à être généreux et à appuyer ce projet. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

Les travaux débuteront dès cet automne et devraient se terminer d'ici 2021.

Le budget total pour rénover le pavillon Divinity est estimé à 6,9 millions de dollars.

