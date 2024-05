Un nouvel espace d'éducation et d'engagement citoyen à Québec

QUÉBEC, le 14 mai 2024 /CNW/ - Élections Québec lance le carrefour de la Démocratie, un nouvel espace de diffusion, d'éducation et de rencontre avec le public. Situé dans ses locaux, à Québec, ce lieu innovant présente une exposition permanente où les personnes de tout âge peuvent en apprendre davantage sur le fonctionnement du système électoral québécois. Diverses activités portant sur des thèmes variés s'y tiendront également tout au long de l'année.

D'ailleurs, le mardi 21 mai prochain, la population est invitée à assister, sans frais, à la conférence Mieux s'informer à l'heure des médias sociaux, qui s'y déroulera de 19 h à 20 h 30. Animé par le journaliste Jean-François Racine, cette conférence a été mise en place par le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information.

« Je suis enthousiaste de lancer le carrefour de la Démocratie, un projet qui incarne notre engagement envers la promotion de la démocratie et la participation citoyenne », a déclaré le directeur général des élections, Jean-François Blanchet. « En aménageant un espace où la population peut acquérir des connaissances et des compétences démocratiques, nous espérons contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise. »

Pour plus d'information sur le carrefour et sur ses heures d'ouverture, visitez le site Web d'Élections Québec à l'adresse electionsquebec.qc.ca/carrefour. La population peut également s'inscrire à l'infolettre du carrefour de la Démocratie pour être informée des nouvelles activités prévues par courriel.

Exposition permanente

L'exposition permanente Le vote : une histoire qui se raconte d'hier à aujourd'hui est composée de panneaux thématiques, qui présentent différentes facettes de la mission d'Élections Québec, et d'une ligne du temps, qui illustre des moments historiques ayant forgé notre société démocratique. L'exposition comprend plusieurs pièces d'archives qui montrent l'évolution et la richesse du patrimoine démocratique québécois. Des contenus virtuels et interactifs portant sur certains éléments et événements liés aux élections viennent enrichir l'exposition.

Au cœur de la mission d'Élections Québec

La démocratie et la promotion des valeurs démocratiques sont au cœur de la mission d'Élections Québec. Depuis plusieurs années, l'institution mène diverses actions afin d'encourager l'engagement citoyen. Le carrefour de la Démocratie s'inscrit dans cette volonté : cet espace dynamique vise à développer les connaissances et à stimuler la réflexion sur la démocratie québécoise.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution impartiale et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise. En plus d'organiser les élections provinciales, Élections Québec appuie les municipalités et les commissions scolaires anglophones dans l'organisation de leurs élections. L'institution veille également à l'application des règles sur le financement politique à tous les paliers électifs et agit comme poursuivant public afin d'assurer le respect des lois électorales québécoises.

Les médias sont invités à visiter le carrefour de la Démocratie. Sur demande, nous pouvons organiser une visite guidée pour eux.

