UN NOUVEL ATELIER GRATUIT POUR AIDER LES AÎNÉS À IDENTIFIER LA DÉSINFORMATION ET MIEUX S'INFORMER

MONTRÉAL, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Face à la multiplication des contenus trompeurs en ligne, le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information (CQÉMI) lance Info ou désinfo? Mode d'emploi, un atelier offert gratuitement pour aider les aînés à repérer la désinformation et à s'informer de façon éclairée.

Fausses nouvelles, fraudes financières, conseils de santé douteux, vidéos truquées par l'intelligence artificielle - les formes de désinformation se multiplient et se raffinent sans cesse. Les aînés sont particulièrement vulnérables face à ce phénomène, avec des conséquences parfois importantes sur leur santé, leurs finances ou leur confiance envers l'information.

Info ou désinfo? Mode d'emploi invite les aînés à mieux comprendre comment circule la désinformation et à développer leur esprit critique face aux contenus qu'ils consultent en ligne. Au moyen d'exemples concrets et d'astuces applicables au quotidien, l'atelier vise à redonner confiance aux participants dans leur capacité à s'informer de manière éclairée et à naviguer en toute sécurité dans l'univers numérique d'aujourd'hui.

D'une durée de 75 minutes, l'atelier est animé par un journaliste professionnel, offrant l'occasion aux participants de mieux comprendre son métier et son rôle dans l'accès à l'information fiable et vérifiée. Il peut être donné en présentiel ou à distance.

L'atelier Info ou désinfo? Mode d'emploi est gratuit et s'adresse aux organismes, bibliothèques, résidences et groupes communautaires souhaitant outiller les aînés. Il est financé par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, ainsi que par la Fondation McConnell. Il est possible de s'inscrire en ligne via le lien suivant : https://www.cqemi.org/fr/ateliers-niveau-aines-details/lutter-contre-la-desinformation

À propos du CQÉMI

Fondé en 2021, le CQÉMI a pour mission d'aider les citoyens à mieux s'informer et à lutter contre la désinformation, en plus de faire connaître le rôle du journalisme dans une société démocratique. Le Centre propose des ateliers, des ressources et des événements à un public de tous âges. Les ateliers du Centre ont rejoint plus de 80 000 personnes à travers le Québec grâce à son réseau, qui compte 50 journalistes formateurs membres de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec ou de l'Association des journalistes indépendants du Québec.

Pour renseignements ou demande d'entrevue : Doria Rahmani, Directrice des opérations et chargée de projet, [email protected], (514) 963-8089