Un nouveau visage pour les Grands Frères Grandes Sœurs

Les trois lignes du logo symbolisent les trois parties impliquées qui accompagnent le jeune sur le chemin de son avenir : la famille, l'organisme Grands Frères Grandes Sœurs et le mentor bénévole (le « Grand » ou la « Grande »). Ce look modernisé est le résultat de nombreux mois de recherche et de consultation auprès de plus de 3 500 mentors bénévoles, jeunes (« Petits »), parents et tuteurs, leaders en mentorat et membres du grand public sur l'ensemble du pays. Les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada ont travaillé avec Bain & Co. et Barkley sur la recherche et la transformation de la marque.

« Le mentorat est un service essentiel, qui influence le développement du cerveau chez l'enfant et entraîne des résultats positifs en matière de cognition, d'éducation, d'emploi et de santé », affirme M. W. Matthew Chater, président et chef de direction des Grands Frères Grandes Sœurs du Canada. « Notre modernisation vise à interpeller une nouvelle vague de bénévoles et de donateurs. Nous voulons leur donner l'opportunité de faire une véritable différence dans ce monde et de changer deux vies : celle d'un jeune et la leur ».

La nouvelle mission des Grands Frères Grandes Sœurs est de créer des relations de mentorat inspirantes et déterminantes qui révèlent le plein potentiel des jeunes et les outillent pour l'avenir. L'objectif est d'inviter plus de gens, plus de bénévoles et plus de donateurs à se joindre au mouvement de mentorat et allumer cette étincelle qui sommeille dans chaque jeune. Nous avons besoin de bénévoles et de dons pour soutenir les jumelages entre les mentors et les mentorés à travers le pays.

Une nouvelle vidéo de lancement met en lumière le pouvoir et le potentiel des jeunes: https://grandsfreresgrandessoeurs.ca/plusgrandsensemble/ . L'organisation souhaite diffuser ce message partout et encourager les Canadiens à s'impliquer et à rejoindre le mouvement. Nous sommes plus grands ensemble.

La vidéo de lancement a été conceptualisée par T1 et dirigée par Immediate Group. Elle sera diffusée sur les chaînes médias Shaw.

À PROPOS DES GRANDS FRÈRES GRANDES SŒURS DU CANADA

Grands Frères Grandes Sœurs du Canada crée des relations de mentorat inspirantes et déterminantes qui révèlent le plein potentiel des jeunes et les outillent pour l'avenir. Depuis 1913, Grands Frères Grandes Sœurs jumelle des enfants et des jeunes avec des adultes qui deviennent leurs modèles et les outillent pour que leur avenir soit le plus brillant possible. Investir dans l'avenir des jeunes est rentable : chaque dollar investi rapporte 23 $ à la société grâce à l'obtention de meilleurs résultats économiques, sociaux et de la santé.

Personne-ressource pour les médias :

Feven Tesfamariam

External Communications Coordinator

Big Brothers Big Sisters of Canada

1-800-263-9133 ext. 27

feven.tesfamariam@bigbrothersbigsisters.ca

SOURCE Les Grands Frères Grandes Soeurs du Canada

Related Links

https://bigbrothersbigsisters.ca/