Un nouveau traitement révolutionnaire pour soigner le cancer du sang maintenant offert à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

MONTRÉAL, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de fierté que le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal annonce que le traitement par lymphocytes T porteurs de récepteurs antigéniques chimériques (CAR-T cell) tisagenlecleucel (KymriahMC) est maintenant offert à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR). L'HMR est le premier centre canadien à offrir ce traitement aux patients adultes au pays. Il y a aura un déploiement progressif de cette innovation au cours des prochains mois.

Ce traitement s'adresse aux patients avec lymphome non hodgkinien diffus à grandes cellules B ou avec leucémie lymphoblastique aigüe réfractaires ou récidivants aux traitements conventionnels. « Le CAR-T cell signe le début d'une nouvelle ère thérapeutique offrant une thérapie personnalisée qui capitalise sur le propre système immunitaire du patient. Cette stratégie thérapeutique offre une option aux patients atteints de maladie agressive et qui n'ont pas vu leur état de santé s'améliorer avec les traitements disponibles actuellement. Environ 20 % de ces patients avec lymphome non hodgkinien diffus à grandes cellules B réfractaires survivent après deux ans. Le CAR-T cell offre la possibilité de doubler le taux de rémission et la survie de ces patients, ce qui constitue une percée majeure », a affirmé la Dre Isabelle Fleury, hématologue à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Pour M. Sylvain Lemieux, président-directeur général du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, ce traitement innovateur en hématologie confirme le niveau d'excellence de l'HMR, reconnu comme étant l'un des plus importants pôles de recherche en immuno-hématologie et en thérapie cellulaire au monde. « L'expertise de l'HMR contribue au rayonnement de notre organisation qui est un pôle important d'innovation en santé au Québec, au Canada et même à l'extérieur du pays. Grâce au travail acharné de nos équipes de soins, de recherche et de formation, les patients ont maintenant accès à ce nouveau traitement, dont l'efficacité et les effets sur la qualité de vie ont été démontrés », a affirmé Monsieur Lemieux.

À propos de la thérapie CAR-T cell

La thérapie CAR-T cell repose sur une modification des cellules du système immunitaire normalement utilisées, entre autres, pour la défense contre les infections.

Le CAR-T cell est produit en modifiant les lymphocytes T (un type de globule blanc du système immunitaire) par l'insertion d'un gène qui permettra à ce lymphocyte T de mieux reconnaître et détruire la cellule de cancer.

Le sigle CAR-T cell vient de l'expression anglaise «Chimeric Antigen Receptor-T» puisqu'il s'agit d'un lymphocyte T qui porte un récepteur antigénique chimérique spécialisé contre le cancer.

À propos du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL) regroupe 26 installations et dessert une population de plus de 500 000 Montréalais.

Affilié à l'Université de Montréal, il offre une gamme complète de soins de santé et de services sociaux de première ligne, d'hébergement, de soins hospitaliers généraux, spécialisés, surspécialisés et de soins en santé mentale.

L'INNOVATION EN SANTÉ, ÇA SE PASSE DANS L'EST. Grâce à ses deux centres de recherches et ses quatre axes d'excellence qui incluent la santé mentale, l'immuno-oncologie, la santé de la vision et la néphrologie, le CIUSSS-EMTL est un pôle d'innovation en santé au Canada. Ses équipes aux idées novatrices contribuent au rayonnement du CIUSSS-EMTL sur les plans national et international.

