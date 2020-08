Un nouveau titre de transport sans contact pour les usagers des bus de la région métropolitaine

TITRE PASSAGE UNIQUE À 3,50 $ DÈS LE 1ER SEPTEMBRE 2020

MONTRÉAL, le 25 août 2020 /CNW Telbec/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) annonce l'arrivée d'un nouveau titre numérique temporaire, le Titre bus - sans contact. À compter du 1er septembre 2020, ce titre numérique sera disponible pour achat sur téléphone intelligent, exclusivement par le biais des applications mobiles Chrono et Transit. Considérant la situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie de la COVID-19, ce projet exploratoire, prévu jusqu'à la fin 2020, offrira une solution billettique supplémentaire qui permettra, à l'aide d'un téléphone intelligent, un accès simple, rapide et sécuritaire à des titres unitaires numériques valides sur l'ensemble des lignes de bus d'exo, du RTL, de la STL et de la STM.

Au coût avantageux de 3,50 $, le Titre bus - sans contact permettra de se déplacer et de correspondre sur l'ensemble des lignes de bus de la région métropolitaine pendant 120 minutes pour se rendre à destination. Il sera également possible d'acheter plusieurs titres et de les activer de façon simultanée sur un seul téléphone afin de se déplacer en famille. Il sera donc possible d'acheter un titre directement sur son téléphone intelligent, peu importe où l'on se trouve grâce à une connexion Internet.

« Depuis la reprise progressive des activités dans la région métropolitaine, l'augmentation la plus significative de la demande et de l'achalandage est observée sur les réseaux bus. Alors que les habitudes de déplacement demeurent bouleversées, cette initiative s'ajoute aux mesures sanitaires mises en place par les sociétés de transport de la région, en permettant plus de flexibilité aux usagers pour l'achat de titres unitaires bus ainsi qu'une validation sans contact. Ce projet permettra également d'avancer dans le développement d'une centrale de mobilité à guichet unique pour l'usager. » - Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM

« Notre mission chez Transit est d'aider les gens à se déplacer sans auto-solo. Le lancement du titre bus sans contact dans Transit, avec l'ARTM, permettra l'achat d'un titre bus dans la région métropolitaine à partir des appareils personnels des usagers, en toute sécurité. Les utilisateurs de Transit pourront acheter un Titre bus - sans contact, tout comme un abonnement BIXI, depuis le même compte, en seulement quelques touches d'écran. » - Sam Vermette, président-directeur général de Transit

SPÉCIFICATIONS DU TITRE Nom du titre Titre bus - sans contact Correspondance métro et train Non Prix 3,50 $ Validité d'utilisation 1 passage bus Validité après activation 120 min Disponibilité à la vente du titre temporaire Jusqu'au 18 décembre 2020 Date d'expiration du titre temporaire Jusqu'au 31 janvier 2021 Remboursement Non remboursable Échange et transfert Non échangeable ni transférable Exception de lignes de bus Non

Acheter un titre via une des applications en étant connecté et en cliquant sur l'icône Titre de transport ou Billetterie. Se connecter à son compte si ce n'est pas déjà fait ou en créer un. Utiliser une carte de crédit afin de procéder de façon sécuritaire à l'achat. Utiliser le titre en l'activant, ou bien l'utiliser plus tard en accédant à son portefeuille de titre. Si activé, le titre valide s'affichera à l'écran et permettra d'être contrôlé visuellement en mentionnant le titre au chauffeur du bus et en montrant le titre activé sur l'écran de son téléphone. Une fois sa période de validité terminée, le titre valide disparaitra, mais il sera possible d'en conserver la trace dans votre historique d'utilisation.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

Propriété de l'ARTM, l'application métropolitaine Chrono est développée à Montréal de concert avec les organismes publics de transport collectif de la région pour les téléphones intelligents utilisant iOS ou Android. Elle regroupe l'ensemble des services offerts par les organismes publics de transport collectif et autres partenaires de transport. Chrono, permet de suivre le déplacement des autobus et des trains en temps réel sur la carte, de planifier ses déplacements en transport collectif comme à vélo et de trouver les options les plus rapides pour optimiser son temps. Elle offre le seul planificateur de trajet permettant la diffusion de message en direct sur l'état des réseaux du transport collectif métropolitain par les opérateurs eux-mêmes. Avec Chrono, il est aussi facile de localiser une station BIXI près de vous, de confirmer la disponibilité d'un vélo et de le louer directement dans l'application. www.artm.quebec/application-mobile-chrono/

L'application Transit, qui compte plus de 220 000 utilisateurs mensuels en pleine pandémie dans la région métropolitaine de Montréal, facilite les déplacements en transports collectifs dans plus de 200 villes à travers le monde. Les utilisateurs peuvent compter sur des horaires en temps réel, planifier un trajet avec GO pour un déplacement guidé étape par étape, et voir le taux d'occupation des bus STM en temps réel. Plusieurs autres modes de transport sont également intégrés à l'application à Montréal: BIXI, Communauto, et Uber. Les utilisateurs bénéficient ainsi de toutes les options disponibles en ville et peuvent choisir la meilleure pour se déplacer. Transit, une entreprise basée à Montréal, a travaillé avec Masabi pour offrir cette nouvelle solution billettique de l'ARTM. Transit offre également l'achat de titres de transport dans plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, dont Las Vegas, Denver, Cincinnati, Buffalo, St. Catharines et Saint-Louis. Pour en savoir plus, visitez le www.transitapp.com.

