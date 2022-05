Un nouveau souffle et de grandes ambitions pour le Parc équestre olympique de Bromont

BROMONT, QC, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Parc équestre olympique de Bromont devient la propriété d'un groupe de passionnés mené par Roger Deslauriers, promoteur et propriétaire du Centre équestre de Bromont. Cette transaction assure un avenir prometteur au Parc équestre, qui bénéficiera d'investissements pour la mise à niveau de ses équipements en vue de la tenue d'événements d'envergure.

L'entente conclue entre la Société d'agriculture du comté de Shefford, qui était propriétaire du site olympique depuis 2006, et le groupe de M. Deslauriers donne un nouveau souffle au site où se sont tenues les épreuves équestres des Jeux olympiques de 1976.

« Nous avons de grandes ambitions pour le Parc équestre olympique de Bromont et nous désirons en faire une référence internationale, tant par la qualité de ses installations que par le prestige des événements qui y seront tenus », a déclaré Roger Deslauriers, porte-parole du groupe d'investisseurs.

Au fil des ans, le Parc équestre olympique de Bromont a été l'hôte de nombreuses compétitions. Aujourd'hui, avec le momentum insufflé par l'arrivée d'un nouveau groupe de propriétaires motivés, les installations deviendront synonyme d'excellence sur la scène équestre internationale.

« Nous tenons à remercier la Société d'agriculture du comté de Shefford et son président, M. Marcel Bundock, pour leur travail et leur engagement au cours des dernières années. L'avenir du Parc équestre est assuré et s'annonce radieux », a ajouté M. Deslauriers.

Au cours de la saison 2022, le Parc équestre olympique de Bromont verra le retour des compétitions d'envergure; le tout débutant le 4 mai avec le Printanier de Bromont. M. Deslauriers est également fier d'annoncer le retour l'International de Bromont qui se déroulera du 27 juillet au 7 août prochain.

SOURCE Parc équestre olympique de Bromont

