CALGARY, AB, le 22 mars 2022 /CNW/ - Le Indigenous Resource Network (IRN), une plateforme non partisane pour les travailleurs et les propriétaires d'entreprise autochtones du domaine de l'exploitation des ressources, a commandé un sondage à Environics Research pour évaluer le soutien des Autochtones aux activités d'exploitation forestière et d'autres ressources. Entre le 26 janvier et le 22 février 2022, 510 personnes s'identifiant comme membres des Premières Nations, Métis et Inuits et vivant dans des zones rurales ou dans des réserves partout au Canada (à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard et des territoires, qui n'ont pas de secteur de foresterie commerciale) ont été interviewées par téléphone.

Le sondage a révélé un fort appui pour les activités forestières, puisque près de deux fois plus de membres des peuples autochtones ont indiqué y être favorables (62 %), plutôt que de s'y opposer (33 %). Il a également fait état d'un niveau élevé d'activités forestières dans les territoires autochtones. Plus de la moitié des répondants (58 %) ont dit être au courant d'un projet forestier en cours ou proposé dans leur communauté ou à proximité de celle-ci. Le soutien des Autochtones pour la foresterie était plus élevé que pour des activités d'exploitation d'autres ressources comme le pétrole et le gaz ainsi que les mines, bien que la majorité des personnes sondées approuvent également ces activités.

Les répondants étaient optimistes quant à la capacité de leur communauté de tirer profit de la foresterie. Sept répondants sur dix (70 %) étaient d'avis que leur communauté disposait des connaissances, des compétences, des politiques et de la planification nécessaires pour profiter des activités forestières. Par ailleurs, plus de la moitié (54 %) des personnes sondées croyaient que l'exploitation forestière pouvait certainement être réalisée dans le respect de la terre et de l'environnement, contre seulement 18 % pour qui il est absolument impossible de concilier les deux.

Le sondage portait également sur l'appui des Autochtones à l'exploitation des ressources en général et ses résultats rejoignaient ceux d'un sondage antérieur, mené à l'échelle du Canada, commandé par le IRN au printemps 2021.

Il révélait que les Autochtones étaient nettement plus favorables à l'exploitation des ressources naturelles (63 %) qu'ils y étaient réfractaires (25 %), une proportion essentiellement inchangée par rapport à l'an dernier (65 % d'appui, 23 % d'opposition). La majorité des répondants appuyaient particulièrement les projets de foresterie (62 %), de pêche commerciale (62 %), d'exploitation pétrolière et gazière (53 %) et d'exploitation minière (51 %).

« Nous voulons trouver un équilibre entre la protection de l'environnement et la relance de nos économies, et la foresterie constitue un excellent moyen d'y parvenir. Nous savons qu'il y a un solide appui dans nos communautés pour de bons projets d'exploitation des ressources : nous voulons y participer et profiter des avantages économiques », a déclaré le directeur général du IRN, Robert Merasty.

« Il est très difficile d'obtenir une représentation fidèle des points de vue autochtones sur l'exploitation des ressources, a affirmé le président du conseil d'administration du IRN, John Desjarlais. Nous sommes heureux que le Indigenous Resource Network puisse aider à fournir certaines des informations nécessaires pour faire avancer la discussion sur l'exploitation responsable des ressources. »

La marge d'erreur pour un échantillon de 510 Autochtones ne résidant pas dans des agglomérations urbaines est de plus ou moins 4,3 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Les Autochtones vivant dans des agglomérations urbaines n'ont pas été inclus dans le sondage; les territoires et l'Île-du-Prince-Édouard ont également été exclus en raison de leur faible activité forestière.

