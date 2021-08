Selon un récent sondage de la Société canadienne d'ophtalmologie, les Canadiens ont des idées fausses sur la santé de leurs yeux

TORONTO, le 3 août 2021 /CNW/ - Selon un récent sondage de la Société canadienne d'ophtalmologie (SCO), les Canadiens pourraient manquer d'informations au sujet de leur santé oculaire. Le sondage, qui visait à évaluer les connaissances des Canadiens en matière de soins oculaires sur une variété de sujets, a révélé que si les trois quarts (76 %) des répondants se préoccupent de leurs soins oculaires et sont assez bien informés dans l'ensemble, bon nombre d'entre eux connaissent mal toute une série de facteurs liés à la santé de leurs yeux.

« Le sondage a révélé qu'il est possible d'améliorer l'éducation des Canadiens en matière de soins et de sécurité oculaires », déclare Colin Mann, président de la Société canadienne d'ophtalmologie. « Bien que la majorité des Canadiens se préoccupent de la santé de leurs yeux en général, certaines de leurs idées fausses pourraient les rendre plus vulnérables à l'une des quatre principales maladies oculaires. »

Parmi les quatre principales maladies oculaires qui affectent la vision, les deux tiers (64 %) des Canadiens connaissent la cataracte, et environ la moitié (48 %), le glaucome. Beaucoup moins connaissent la dégénérescence maculaire liée à l'âge (38 %), qui touche plus de 1,4 million de personnes au Canada, ou la rétinopathie diabétique (20 %), qui peut endommager les yeux avant même de recevoir un diagnostic de diabète.

Bien que ces maladies oculaires soient plus fréquentes chez les personnes âgées de plus de 60 ans, les soins oculaires et les examens réguliers sont essentiels à toutes les étapes de la vie. Six Canadiens sur dix ne savent pas que de nombreuses maladies oculaires, dont le glaucome, ne présentent pas toujours de symptômes avant un stade avancé. Un tiers (31 %) des répondants ne savent pas que la vue peut être affectée par les différentes étapes de la vie influencées par les hormones, comme la puberté, la grossesse et la ménopause. Et bien que la majorité soit d'accord avec le contraire, pas moins de 16 % pensent qu'il n'est pas important de faire vérifier sa vue fréquemment lorsqu'on est jeune.

« Il existe plusieurs facteurs de risque pour chacune des principales maladies oculaires. Il est donc important de contribuer à la promotion des dépistages et des traitements précoces », explique M. Mann. « Si l'âge avancé peut certainement entraîner une détérioration de la santé oculaire, d'autres facteurs tels que l'environnement, le mode de vie ou l'origine ethnique jouent également un rôle dans la prédisposition d'une personne à perdre la vue à cause d'une maladie oculaire. »

En fait, près de la moitié des personnes interrogées (45 %) ont indiqué qu'elles ne savaient pas si l'origine ethnique jouait un rôle dans la santé oculaire, rendant certaines personnes plus susceptibles que d'autres de développer un glaucome ou une cataracte, tandis qu'un autre quart (22 %) n'était pas d'accord, erronément, avec l'idée que l'origine ethnique joue un rôle.

De même, six personnes sur dix ne savent pas que 75 % des pertes de vision sont réversibles si elles sont détectées et traitées à un stade précoce, et un pourcentage similaire ne sait pas que de nombreuses maladies oculaires ne présentent pas toujours de symptômes avant un stade avancé de la maladie.

De plus, alors que les Canadiens profitent de la chaleur de l'été, le sondage révèle que beaucoup d'entre eux ne protègent peut-être pas suffisamment leurs yeux contre les rayons UV. Alors que la plupart (72 %) portent « toujours » ou « souvent » des lunettes de soleil lors des journées ensoleillées de l'été, seulement 42 % les portent aussi fréquemment tout au long de l'année (comme pendant les mois d'hiver, lorsque les rayons du soleil se reflètent sur la neige), et ils sont encore moins nombreux à les porter aussi souvent par temps nuageux (25 %), malgré la présence de rayons UV.

Certains pensent peut-être qu'ils protègent leurs yeux avec des lunettes de soleil à verres foncés, croyant à tort qu'elles offrent une meilleure protection contre les UV : un tiers des personnes interrogées affirment à tort que plus les verres sont foncés, meilleure est la protection contre les UV, tandis qu'un pourcentage similaire (31 %) ne sait pas si c'est vrai ou non.

Répondez au questionnaire sur les mythes et les faits, et apprenez-en davantage sur les facteurs de risque, le diagnostic et le traitement des maladies oculaires sur le site seethepossibilities.ca

À propos du sondage

Voici quelques-unes des conclusions d'un sondage Léger réalisé pour le compte de la Société canadienne d'ophtalmologie, à l'aide du panel en ligne de Léger, qui compte plus de 400 000 membres, entre le 22 juin et le 4 juillet 2021. Pour ce sondage, un échantillon de 2000 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé. Une pondération a été utilisée pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète fidèlement la population adulte du Canada, selon les dernières données du recensement.

Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (c.-à-d. un panel web dans ce cas). Toutefois, à des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 2000 répondants aurait une marge d'erreur de ±2,2 %, 19 fois sur 20.

À propos de Léger

Fondée en 1986, Léger a acquis une base de connaissances impressionnante, qui permet à ses clients d'avoir accès à des données crédibles et fiables, et à plus de 30 ans d'expérience. Léger possède des capacités de recherche qui couvrent toutes les dimensions du marché et du domaine de l'opinion. Elle effectue des recherches quantitatives et qualitatives pour le compte d'un vaste éventail de clients des secteurs public et privé à l'échelle locale, nationale et internationale.

Léger est la plus grande entreprise indépendante de recherche offrant des services complets au Canada, avec plus de 600 employés à Montréal, Québec, Toronto, Winnipeg, Edmonton, Calgary et Vancouver au Canada, et à Philadelphie aux États-Unis. Le panel LEO (Léger Opinion) est le plus grand panel canadien avec plus de 400 000 membres représentatifs de toutes les régions du Canada. LEO a été créé par Léger à partir d'un échantillon canadien représentatif de citoyens canadiens ayant accès à Internet.

Léger est un membre fondateur du CRIC et participe activement à l'amélioration des normes de qualité dans l'industrie du sondage. Son président Jean-Marc Léger est membre du conseil d'administration du CRIC et le représentant canadien d'ESOMAR.

Léger est la firme de sondage qui a présenté les données les plus précises, en moyenne, au cours des 10 dernières années au Canada. Lors de la dernière élection fédérale en 2019, Léger a de nouveau été la firme la plus précise au pays. Cette précision est attribuée à la qualité du panel LEO et à l'application rigoureuse des règles méthodologiques par les employés de Léger.

L'agrégateur de sondages qc125.com a attribué à Léger la meilleure note parmi toutes les firmes de sondage au Canada pour la précision de ses études. Voir https://qc125.com/canada/sondeurs.htm

À propos de la Société canadienne d'ophtalmologie

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculovisuels au Canada. En tant que médecins et chirurgiens de l'œil, nous nous engageons à fournir des soins oculaires médicaux et chirurgicaux optimaux à tous les Canadiens en promouvant l'excellence en ophtalmologie et en offrant des services pour soutenir nos membres dans leurs activités professionnelles. Notre association compte plus de 900 ophtalmologistes et 200 résidents en ophtalmologie. Nous travaillons en collaboration avec le gouvernement, d'autres sociétés nationales et internationales de spécialistes, nos communautés universitaires (ACUPO), nos partenaires et affiliés provinciaux, d'autres professionnels des soins oculovisuels et des groupes de patients afin de promouvoir des politiques dans le domaine de la santé oculovisuelle au Canada. La SCO est une fournisseuse accréditée et primée de développement professionnel continu (DPC) par l'entremise du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), et est affiliée à l'Association médicale canadienne (AMC). Pour plus d'informations, visitez cos-sco.ca.

